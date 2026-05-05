みきおだ、再始動発表「〜再婚〜」 約4年ぶり動画公開にファン歓喜「おかえりー！」「復活神すぎる」
活動休止していた2人組YouTuber「みきおだ」が5日、公式YouTubeチャンネル「M／O」を更新。再始動することを発表した。
【写真】2023年には…復活にファン歓喜！仮面で隠して登場したみきおだ
公式チャンネルでは「みきおだ 〜再婚〜」と題した動画を公開。2人が再び豪中するまでを描いている。コメント欄では「過去動画少しずつ再復興キャンペーンを同時に開始することをここに宣言します」と伝えた。
みきやは、コメント欄にて「どうも、こんばんは。30歳になったみきしゃんです。まずはお礼を言わせてください。今見てくれている人、見てくれてありがとう。待ってくれていた人、待ってくれてありがとう。そしてこの未来に辿りついたことに感謝です」とコメント。「みきおだで投稿しなくなってから約4年も経つんですね。ってことは皆社会人になったり、大学生になったり、高校生になったり、結婚しちゃったりな人もいることでしょう。こちらとしては、皆様ご存知かと思いますが、相変わらず恥の多いハチャメチャな人生を歩んでおります。歳を重ねて嬉しいことや楽しいことってよりは、どうしても、辛いことや苦しいことに目を向けてしまうことが無意識に増えたんじゃないかなと思います」とつづった。
続けて「でも、大丈夫。我々が来ちゃいました しょぼくれた面したら口角引きずり上げてやります。今の流行りが『地獄に堕ちるわよ』なら我々は『天国に叩き上げ』です。と言いつつも、僕もこの数年間色んなことがありました。ちゃんと打ちのめされ、ボコられ、色んなことを学びました。身の上話はこの個人チャンネルでさせてください。まだまだ人生の先輩たちからすればケツが青いかもしれませんが、今の僕たちにできることをどうか勝手にさせていただきますので、ご覚悟!!」と決意を伝えた。
また、けいすけ（纓田圭亮（※纓＝右側はツ＋女）／ODAKEi）は、自身のインスタグラムを更新。「健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？」とつづり、「みきおだ」の近影を公開した。
この投稿には「おかえりー！」「復活神すぎる」「感涙」「青春すぎる！」「おかえりなさい」といった声が寄せられている。
【写真】2023年には…復活にファン歓喜！仮面で隠して登場したみきおだ
公式チャンネルでは「みきおだ 〜再婚〜」と題した動画を公開。2人が再び豪中するまでを描いている。コメント欄では「過去動画少しずつ再復興キャンペーンを同時に開始することをここに宣言します」と伝えた。
みきやは、コメント欄にて「どうも、こんばんは。30歳になったみきしゃんです。まずはお礼を言わせてください。今見てくれている人、見てくれてありがとう。待ってくれていた人、待ってくれてありがとう。そしてこの未来に辿りついたことに感謝です」とコメント。「みきおだで投稿しなくなってから約4年も経つんですね。ってことは皆社会人になったり、大学生になったり、高校生になったり、結婚しちゃったりな人もいることでしょう。こちらとしては、皆様ご存知かと思いますが、相変わらず恥の多いハチャメチャな人生を歩んでおります。歳を重ねて嬉しいことや楽しいことってよりは、どうしても、辛いことや苦しいことに目を向けてしまうことが無意識に増えたんじゃないかなと思います」とつづった。
また、けいすけ（纓田圭亮（※纓＝右側はツ＋女）／ODAKEi）は、自身のインスタグラムを更新。「健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？」とつづり、「みきおだ」の近影を公開した。
この投稿には「おかえりー！」「復活神すぎる」「感涙」「青春すぎる！」「おかえりなさい」といった声が寄せられている。