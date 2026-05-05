GW中の5月4日、名古屋市内の住宅で高級ブランド品が盗まれる事件がありました。被害総額はおよそ1億円にのぼるということです。



被害に遭った男性：

「まさかとは思いましたね。悔しいしかないです」



悲痛な思いを語るのは、名古屋市内に住む会社経営の木村さん(仮名)。4日午前4時ごろに自宅マンションに帰宅すると、玄関がバールのようなものでこじ開けられていました。





被害に遭った男性：「帰ってきたらこうなっていたので、どう考えてもおかしいですよね。バールじゃないですか」棚に並べられていた時価1500万円相当のクロムハーツのネックレスやブレスレットなど、アクセサリー類がごっそりと無くなっていました。被害に遭った男性：「クロムハーツの22金の高い、1500万円ぐらいするブレスレットとか、クロムハーツの眼鏡がたくさん置いてありました。確実に狙っていると思います」また、別の場所に置かれていた時価700万円相当のバッグも被害に。中には現金400万円ほどが入っていたといいます。20年ほど前から集めていたブランド品を中心に50点から60点ほど盗まれ、その被害総額は…。被害に遭った男性：「時価総額だと1億円ぐらいですかね。むちゃくちゃ憎いですよ」GW中にクロムハーツが狙われた窃盗事件は、福井市でも起きました。4月30日、閉店後の高級ブランド店に押し入った人物は、ハンマーのようなものでショーケースを叩き割り、3人がかりで店中の商品を袋に詰めて運び出しました。さらにその翌日にも、福井市内の別のブランドショップで、商品を根こそぎ盗んでいく複数の人物の姿が。福井市内では2日連続で高級ブランド店が狙われ、その被害総額は計1億2000万円ほどに。なぜクロムハーツなどが狙われるのか、名古屋市内の自宅で窃盗被害に遭った男性は…。被害に遭った男性：「近年、クロムハーツがすごく高騰しているんですよ。昔買った金額の何倍にもなったりしているので、それを狙ってやっているんじゃないかと」警察は被害届を受理し、窃盗事件として詳しく調べています。