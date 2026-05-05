「女子ならわかってくれる」村重杏奈が明かす女子の努力、カツカツやりたい？“切実なプライド”に共感する声
元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。女性ならではの「おしゃれに対する努力とプライド」について持論を明かした。
【写真】「超絶最高に最強クラスに可愛い」村重杏奈が明かす女子の努力、“5センチヒール”履いた私服ショット
村重は「女子ならわかってくれると思うんです」と書き出し、私服で5センチの高さがあるヒールを履くことの“意義”に言及。「歩きやすいのが1番だからぺたんこでもいいのに!!ヒールを履いてカツカツやりたいこのプライド!!己の尖りをヒールに託した感じ!!キリッとピリッとした感ね！」と、おしゃれには時に我慢が必要であることを、村重らしい言葉でつづっている。
あわせて公開された写真では、淡いカラーのデニムにオフホワイトのトップス、存在感のあるメガネを合わせたコーディネートを披露。「この日の私服はお気に入り達の組み合わせ」と満足気に紹介した。
この投稿に、コメント欄には「かっこいい 立ってる姿も見たかったな〜」「ワカリマス!!!スニーカーばっか履いちゃう!!」「分かりみです！ヒール履くだけでテンション上がる、そしてかかとが痛くなる」「超絶最高に最強クラスに可愛い」などと共感する声や、洗練されたビジュアルを称賛する声が寄せられている。
【写真】「超絶最高に最強クラスに可愛い」村重杏奈が明かす女子の努力、“5センチヒール”履いた私服ショット
村重は「女子ならわかってくれると思うんです」と書き出し、私服で5センチの高さがあるヒールを履くことの“意義”に言及。「歩きやすいのが1番だからぺたんこでもいいのに!!ヒールを履いてカツカツやりたいこのプライド!!己の尖りをヒールに託した感じ!!キリッとピリッとした感ね！」と、おしゃれには時に我慢が必要であることを、村重らしい言葉でつづっている。
この投稿に、コメント欄には「かっこいい 立ってる姿も見たかったな〜」「ワカリマス!!!スニーカーばっか履いちゃう!!」「分かりみです！ヒール履くだけでテンション上がる、そしてかかとが痛くなる」「超絶最高に最強クラスに可愛い」などと共感する声や、洗練されたビジュアルを称賛する声が寄せられている。