timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、色覚や光の反射の仕組み探る チョコプラと暗闇で監視カメラを欺くことに挑戦
timeleszの原嘉孝、篠塚大輝、チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務めるTBS系バラエティ番組『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）の5日の放送では、4人が監視カメラを欺くことに挑戦する。
【番組カット】驚きの表情？うれしい表情？リアクションをとる原嘉孝＆篠塚大輝＆長田庄平
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。日本のすごい技術シリーズとして、「世界一黒い塗料なら暗闇で監視カメラを欺けるのか!?」に挑む。
一同は、世界一黒いと言われている水性塗料“真・黒色無双”を得るために、ネイチャーティチャーとなる日本色彩学会会長の堀内隆彦氏のもとに訪問。“人間の色覚”や“光の反射”の仕組みなどを探る。
最先端の監視カメラを欺くためのポイントを学んだ4人は、作戦会議を経て、いざ実験へ。果たして、人間の目、そして監視カメラを欺くことができるのか。
【番組カット】驚きの表情？うれしい表情？リアクションをとる原嘉孝＆篠塚大輝＆長田庄平
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。日本のすごい技術シリーズとして、「世界一黒い塗料なら暗闇で監視カメラを欺けるのか!?」に挑む。
一同は、世界一黒いと言われている水性塗料“真・黒色無双”を得るために、ネイチャーティチャーとなる日本色彩学会会長の堀内隆彦氏のもとに訪問。“人間の色覚”や“光の反射”の仕組みなどを探る。
最先端の監視カメラを欺くためのポイントを学んだ4人は、作戦会議を経て、いざ実験へ。果たして、人間の目、そして監視カメラを欺くことができるのか。