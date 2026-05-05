油揚げをただ焼くだけで…飛騨高山名物に⁉香ばし醤油だれがジュワッ！『あげづけ風』

岐阜・飛騨高山の名物「あげづけ」を、おうちで手軽に再現！ お手頃な油揚げを使い、しょうゆだれをしみ込ませてこんがり焼き上げる、ご当地ならではの一品です。身近な食材で作れるので、普段の食卓で気軽にご当地の味が楽しめますよ。あと一品やおつまみにもぴったりです。

『あげづけ』のレシピ

材料（2人分）

油揚げ（厚みがあるものがおすすめ）……2枚



〈漬け汁〉

だし汁……1/4カップ（50ml）

しょうゆ……小さじ2

みりん……小さじ1





作り方

ねぎの小口切り……5cm分

（1）油揚げの油抜きをする

油揚げは両面に熱湯をかけて油抜きをし、ペーパータオルで水けを拭き、横3等分に切る。深さのある耐熱容器に漬け汁の材料を入れ、ラップをかけずに電子レンジで1分ほど加熱する。

（2）冷蔵庫で30分以上おく

耐熱の保存袋に油揚げと、漬け汁を熱いうちに入れ、空気を抜いて口を閉じる。手のひら全体を使って上から3回くらい油揚げをやさしく押して汁をしみ込ませ、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れ、30分以上おく。

（3）フライパンで焼く

（2）を汁けを絞ってフライパンに並べ、弱めの中火にかけてこんがり焼き目がつくまで両面を1〜2分ずつ焼く。器に盛り、ねぎをのせる。

しょうゆだれをしみ込ませた味つき油揚げを手軽に再現。だしはあっさりとした昆布だしを使うと、油揚げのおいしさがより引き立ちます。焼くときは焦げやすいので弱めの火加減で。好みでマヨネーズを添えるのもおすすめです。

おいしく作るポイント

油揚げと漬け汁を入れたら、袋の上から（熱い場合はふきんをのせて）そっと押して油揚げの中まで漬け汁をしみ込ませて。一晩おくと、味がよりしっかりしみます。

油揚げにしょうゆだれをしみ込ませた「飛騨高山の”あげづけ”」とは？

三角形にカットされた厚めの油揚げをしょうゆだれに漬け込み、かるく焼いて食べるご当地油揚げ。もともとは飛騨高山の豆腐料理店のオリジナル商品（株式会社吉川屋の登録商標）で、食べ歩き用に販売したところ人気に火がつき高山名物になったとか。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）