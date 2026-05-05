若手芸人が衝撃的な“顔芸”を披露し、千鳥のノブが「すげー！」「強くなってるわ！」と大絶賛する一幕があった。

【映像】ノブが大絶賛した衝撃的な“顔芸”

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。

賞レースや大学お笑いの台頭により、ロジカルなお笑いが評価される時代。しかし、お笑いの基本である、顔芸やマイム芸は伝承し続けなければならない。そこでこの日は、顔芸やマイム芸の頂点に君臨するテツandトモの「なんでだろう」を継承する人物を探す企画「伝承 キングオブなんでだろう」が放送された。

「顔芸〜秘技〜」の実習コーナーではテツandトモの2人が『笑点のテーマ』に合わせて変顔を披露。リズムに合わせて次々変わる2人の変顔に「やばっ！」「まじ！？」「これ一番きついやつ」などと驚きの声が上がり、トモは「これは営業に行ったらおじいちゃんおばあちゃん大爆笑になります」と明かした。

テツandトモの指名で初めにこの顔芸に挑戦することになったのはさや香の石井とちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎。ノブは「大丈夫か？」と不安を口にするも、2人の“顔芸”が始まると「あれ！？いいぞ！」「割といけてる！」「すげー！」と絶賛。スタジオは大爆笑に包まれた。全力で顔芸を披露した2人にノブは「強くなってるわ！石井は無理だと思ったんですよ」と感想を述べ、テツも「この対応力、素晴らしいです！」「石井さんは主旋律以外のところも上手く入ってきてちゃんと奏でてた。最高です」と大絶賛していた。