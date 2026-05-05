プレミアリーグ 25/26の第35節 エバートンとマンチェスター・シティーの試合が、5月5日04:00にエバートン・スタジアムにて行われた。

エバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、メルリン・レール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、ジェレミ・ドク（FW）、ラヤン・シェルキ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。マンチェスター・シティーのラヤン・シェルキ（MF）のアシストからジェレミ・ドク（FW）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

ここで前半が終了。0-1とマンチェスター・シティーがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、エバートンが選手交代を行う。ベト（FW）からティエルノ・バリー（FW）に交代した。

68分エバートンが同点に追いつく。ティエルノ・バリー（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに73分エバートンが逆転。ジェームズ・ガーナー（MF）のアシストからジェイク・オブライエン（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

75分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。アントワヌ・セメンヨ（FW）、ニコラス・ゴンサレス（MF）に代わりフィル・フォーデン（MF）、マテオ・コバチッチ（MF）がピッチに入る。

81分エバートンに貴重な追加点が入る。メルリン・レール（MF）のアシストからティエルノ・バリー（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

しかし、83分、マンチェスター・シティーのマテオ・コバチッチ（MF）のアシストからアーリング・ハーランド（FW）がゴールを決めて3-2と1点差に迫る。

87分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。ベルナルド・シルバ（MF）からオマル・マルムーシュ（FW）に交代した。

90+2分、エバートンは同時に2人を交代。メルリン・レール（MF）、キアナン・デューズバリーホール（MF）に代わりネイサン・パターソン（DF）、カルロス・アルカラス（MF）がピッチに入る。

90+6分、エバートンが選手交代を行う。ティム・イロエグブナム（MF）に代わりハリソン・アームストロング（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の90+7分マンチェスター・シティーのマーク・グエイ（DF）のアシストからジェレミ・ドク（FW）がゴールを決めて3-3に追いつく。

ここで後半終了。3-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。3-3で引き分けという結果になった。

なお、エバートンは45分にマイケル・キーン（DF）、48分にベト（FW）、53分にジェームズ・ターコウスキ（DF）、86分にジェイク・オブライエン（DF）に、またマンチェスター・シティーは74分にジャンルイジ・ドンナルンマ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-05 06:00:12 更新