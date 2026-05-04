タンスを漁っていた猫→飼い主と目が合った次の瞬間…『まさかの展開』に「声出ちゃったｗ」「マンガみたいｗ」と笑ってしまう人が続出
飼い主さんがクローゼットを見に行くと、そこには猫さんがいて…。猫さんの表情や行動が面白いと、大きな注目を集めています。
話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.7万再生を突破し、「現行犯逮捕ですね～」「これは完全なる泥棒猫ちゃんですね」「常習犯ですね笑」といったコメントが寄せられました。
【動画：タンスを漁っていた猫→飼い主と目が合った次の瞬間…『まさかの展開』】
現行犯逮捕だ～！！
Instagramアカウント「Chieco」に投稿されたのは、ハチワレ猫の「りん坊」くんが悪さをする様子。飼い主さんが服などを収納している部屋に入って辺りを見回すと、まさかの光景が目に飛び込んできたといいます。
なんと飼い主さんが目にしたのは、りん坊くんがタンスを漁っている姿！タンスに上手くよじ登ったりん坊くんは何かを探していたのか、飼い主さんに見つかると「ヤバい、バレたにゃ…！」といった表情を浮かべていたそうです。
生粋の泥棒猫っぷりを発揮
まさに「泥棒猫」という言葉がピッタリな姿を披露してくれたりん坊くん。しかも、飼い主さんに見つかってやめるかと思いきや、バレてすぐに「気にせず続けるにゃ！」と漁り始めたのだとか。もしかすると、りん坊くんは生粋の泥棒猫なのかもしれません…！
飼い主さんの目を気にせずタンスを物色するりん坊くん。ところが、そんなりん坊くんにピンチが。タンスをよじ登ろうとしたところ、りん坊くんの重みでタンスが傾いてしまったそう！この大ピンチ、りん坊くんは乗り切れるのでしょうか。
泥棒猫さんは運動神経も良し！
焦りながら見ている私をしり目に、余裕の表情で傾いたタンスを登ろうとするりん坊くん。結局全く慌てるそぶりも見せず、ひょいひょいとタンスを登り切ってしまったのでした。そんな慣れた手つきに、よりりん坊くんの“悪猫”っぷりが見て取れました。
好奇心旺盛で元気いっぱいなりん坊くん。これから先も家のさまざまな場所を物色することでしょう。りん坊くんの新たな冒険、今から見るのが楽しみです！
りん坊くんが悪さをする様子には「ん、見といて？みたいな始まり笑うw」「犯人すぎるw」「見られても辞めないところ強いっすな笑笑」「うちにもハチワレいますが1番やんちゃです…」といったコメントが寄せられました。
Instagramアカウント「Chieco」では、りん坊くんの様子の他に、一緒に暮らすハチワレ猫の「りゅう」ちゃんの様子も投稿されており、2人の可愛い姿を見ることができます。
りん坊くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供： Instagramアカウント「Chieco」さま
執筆：びわっこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。