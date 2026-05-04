飼い主さんがクローゼットを見に行くと、そこには猫さんがいて…。猫さんの表情や行動が面白いと、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8.7万再生を突破し、「現行犯逮捕ですね～」「これは完全なる泥棒猫ちゃんですね」「常習犯ですね笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：タンスを漁っていた猫→飼い主と目が合った次の瞬間…『まさかの展開』】

現行犯逮捕だ～！！

Instagramアカウント「Chieco」に投稿されたのは、ハチワレ猫の「りん坊」くんが悪さをする様子。飼い主さんが服などを収納している部屋に入って辺りを見回すと、まさかの光景が目に飛び込んできたといいます。

なんと飼い主さんが目にしたのは、りん坊くんがタンスを漁っている姿！タンスに上手くよじ登ったりん坊くんは何かを探していたのか、飼い主さんに見つかると「ヤバい、バレたにゃ…！」といった表情を浮かべていたそうです。

生粋の泥棒猫っぷりを発揮

まさに「泥棒猫」という言葉がピッタリな姿を披露してくれたりん坊くん。しかも、飼い主さんに見つかってやめるかと思いきや、バレてすぐに「気にせず続けるにゃ！」と漁り始めたのだとか。もしかすると、りん坊くんは生粋の泥棒猫なのかもしれません…！

飼い主さんの目を気にせずタンスを物色するりん坊くん。ところが、そんなりん坊くんにピンチが。タンスをよじ登ろうとしたところ、りん坊くんの重みでタンスが傾いてしまったそう！この大ピンチ、りん坊くんは乗り切れるのでしょうか。

泥棒猫さんは運動神経も良し！

焦りながら見ている私をしり目に、余裕の表情で傾いたタンスを登ろうとするりん坊くん。結局全く慌てるそぶりも見せず、ひょいひょいとタンスを登り切ってしまったのでした。そんな慣れた手つきに、よりりん坊くんの“悪猫”っぷりが見て取れました。

好奇心旺盛で元気いっぱいなりん坊くん。これから先も家のさまざまな場所を物色することでしょう。りん坊くんの新たな冒険、今から見るのが楽しみです！

りん坊くんが悪さをする様子には「ん、見といて？みたいな始まり笑うw」「犯人すぎるw」「見られても辞めないところ強いっすな笑笑」「うちにもハチワレいますが1番やんちゃです…」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「Chieco」では、りん坊くんの様子の他に、一緒に暮らすハチワレ猫の「りゅう」ちゃんの様子も投稿されており、2人の可愛い姿を見ることができます。

りん坊くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「Chieco」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。