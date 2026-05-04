みどりの日のきょう、沖縄では梅雨入り、関東では真夏日、そして北海道では雪となりました。連休は早くも折り返しです。

記者

「魚町の『でか山』が動き始めました」

きのうから始まった、ゴールデンウイークに人気の石川県七尾市のお祭り、青柏祭。街なかを駆けるのは高さ12メートル、重さ20トンの「でか山」です。建物の屋根にぶつかりそうな狭い路地で方向を変える「辻廻し」が決まると、大きな歓声が上がりました。

連休で賑わう一方で、関東では春の嵐が直撃。飛行機が強い風に煽られながら着陸を試みますが、再び上昇。いわゆる「ゴーアラウンド」が相次ぎました。

強い雨と風に東京湾アクアラインでは、けさから通行止めに。京葉線の全線でも一時運転を見合わせ、東京ディズニーリゾートに向かう人たちにも大きく影響しました。

利用客

「東京（駅）で40分くらい止まって、合流できて一安心です」

「すごく混雑していて、遅れてもいて大変でした」

神奈川では金属でできた駐車場の屋根が風で吹き飛んで、小田急小田原線の架線にひっかかり、一時、一部の区間で運転を見合わせました。

「強風の影響でしょうか。コンビニエンスストアでは、停電中のため営業を停止しています」

神奈川県や千葉県などでは一時、6000戸以上で停電が発生する事態となりました。

また、きょう気象庁は沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表。奄美地方に次いで全国で2番目で、平年よりも6日早く、去年より1日早い梅雨入りです。

天気が一転した場所も…

記者

「手元の気温計では34℃を示しています」

雨があがった東京・練馬では、正午過ぎに30.5℃を記録し、関東地方で今年はじめて最高気温30℃以上の「真夏日」となりました。

名古屋から

「30℃？え〜暑いですね！ホテルでお茶をちょっともらって、お茶と水を補充してきました」

30代

「もう耐えられないので、アイス食べてね、おうち帰るよね」

6歳

「めっちゃあつかった」

夏が近づいてくる一方で、北海道ではなんと雪が！4月上旬並みの寒気が入り込み、多い所では、あすにかけて20センチくらいのまとまった雪が降る見込みで、積雪や凍結に注意が必要です。