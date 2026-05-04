◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１１―８広島（４日・横浜）

広島・坂倉将吾捕手が初回無死から４号満塁弾を放った。初球をライナーで右翼席へ。「チームとして、１打席目や１球目を大事にしようと話しているので、そこはよかったと思います。一番思いきり振れるカウントではあるので」と振り返った。

出場８試合連続安打と好調。９回に見逃し三振で最後の打者になるなど「最後のチャンスで打てなかったのは悔しい。１打席目が良かっただけに、その後がいただけなかった」と反省したが、新井監督は「見事なホームラン。彼の前に走者を」と信頼した。開幕直後は苦しんだが、すっかり本来の姿になり、指揮官も「そうだね」と笑顔を見せた。

坂倉の満塁弾は、２３年５月２日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来。通算４本はすべてＤｅＮＡ戦だ。「全然、知らなかった」と驚きながら、うち３本を放っている敵地は「横浜は好きです」と認めた。チーム最多の２２打点はリーグ上位を争い「打点はうれしいです」。主力打者の復調とともに、打線全体も少しずつ上向いている。

◆坂倉の満塁弾と相手投手

〈１〉２１年４月３日 ＤｅＮＡ戦（横浜）京山

〈２〉２２年９月４日 ＤｅＮＡ戦（マツダ）田中

〈３〉２３年５月２日 ＤｅＮＡ戦（横浜）山崎

〈４〉２６年５月４日 ＤｅＮＡ戦（横浜）竹田