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「損をするのは百も承知」年金が年間55万円減っても60歳で退職する57歳教員の“お金より大切なもの”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員FPの秋山ひろ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【50代必見】年金は繰り下げちゃいけない…その衝撃の理由とは！？繰り上げ受給を考える人の「最重要」ポイント」を公開した。



動画では、年金の繰り上げ受給を選択した57歳教員・Aさんの実例を通じ、損得勘定だけでは測れない人生の価値観について語っている。



富山県で教員を務めるAさんは、60歳での退職と同時に年金の繰り上げ受給を決断した。

繰り上げることで年金額は月19万円から14万円へと減額され、生涯続くことになる。さらに、退職金の見込み2000万円のうち、自宅のリフォームや能登半島地震で被災した実家の修繕などで大半が消えてしまう厳しい資産状況にあるという。



それでもAさんが繰り上げを選ぶ背景には、自身の体力の限界に加え、被災した80代の父親からの「65歳まで必死に働いてようやく自由になれると思ったんだ。でもいざその時が来たら、膝も痛くて思うように動かない」という言葉があった。



さらに晩婚だったAさんにとって、末っ子との時間は残り少ない。「人生で一番大切なのはお金ではなくて、健康であり家族と過ごせる時間」だと、健康なうちに家族と思い出を作ることを優先したのだと明かした。



秋山氏は、年金減額の分は節約や無理のないアルバイトで補いながら今を楽しむAさんの選択に対して「人生は損得勘定だけじゃない」と評価。「年金は増やして老後の安心を最優先にする。これも一つの正解です。年金減ってもいいから今という時間を大切にする。これもまた一つの正解です」と述べ、周囲の意見や制度の損得にとらわれず、自身が何を大切にしたいかという軸を持つことの重要性を呼びかけた。