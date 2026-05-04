実業家の岸谷蘭丸氏が４日、ＹｏｕＴｕｂｅで、自身のネット記事が炎上していることに言及。その中に親に対する誹謗中傷があったことから「言っちゃいけないことがある」「この風潮はおかしい」と切実に訴えた。

蘭丸氏はフジテレビ系「ぽかぽか」に出演したが、その時の発言がネット記事に。その中に「将来の夢は都知事」と、以前から言ってきたことを取り上げた記事があり、それがなぜか大炎上しているという。

蘭丸氏は、この記事に「岸谷夫妻は子育てに失敗した」と書き込まれていたことに「本当にひどい」と激怒。「最近の風潮、言い返したら効いてるとか、乗った奴が負けとか、大人げないと言われますけど、言い返してもダメで、言い返さないと好き勝手言われて。どうすればいいの？言われっぱなしじゃん。言い返したら負けの風潮は違う。間違っている」と断言した。

「僕自身への批判はわかる。勘違いや、知らないこともある、賢いわけでも経験があるわけでもないから批判は分かるが、母親の悪口はダメだろ」と言い、「親への攻撃は卑怯だぞ。絶対にこれだけは間違っているのはお前ら。許せない」「どうしてそんなことが言えるのか」と切々と訴え。「そういうやつには絶対に負けない。悪いことはしてない。将来の夢を語っただけ」「夢語っただけでにこんなに叩かれる」「負けられないし、負けたくない」と強い決意をにじませていた。

この動画には「全力でご両親を守ろうとするお子さんがいらっしゃる岸谷家は素晴らしいと思う」「こんなに家族のことを言ってくれる息子最高ですよ」など賛同の声が多く寄せられている。

蘭丸氏の両親は俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香。