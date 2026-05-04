『OTODAMA′26』4日公演中止を発表「暴風雨による施工物の損傷が激しく…」 各地で“春の嵐”が吹き荒れる
大阪・泉大津フェニックスにて開催を予定していた野外ライブイベント『OTODAMA'26』は4日、公式サイト・SNSを更新し、同日の開催を中止することを発表した。
【画像】『OTODAMA'26』4日公演中止を発表全文＆予定されていたライブのタイムスケジュール
主催の清水音泉/読売テレビ/サウンドクリエーターの連名で発表された文書は、「「OTODAMA'26」開催中止のお知らせ」と題し、「本日予定していましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と報告。
5日の公演については「明日の開催に関しては、復旧の目処を協議の上、本日中にご案内いたします」とした。
続けて「払い戻しに関しては後日ご案内しますのでお手元のチケットは大切に保管お願いします」と呼びかけ、「楽しみにしてくださったお客様には心苦しいですがご理解よろしくお願いします」と結んだ。
なお4日の公演には、浅井健一、OKAMOTO'S、Suchmos、ZAZEN BOYS、清水ミチコらが出演予定だった。
同日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催予定だった野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（DAY3）も強風の影響で中止になるなど、各地で“春の嵐”が吹き荒れている。
【画像】『OTODAMA'26』4日公演中止を発表全文＆予定されていたライブのタイムスケジュール
主催の清水音泉/読売テレビ/サウンドクリエーターの連名で発表された文書は、「「OTODAMA'26」開催中止のお知らせ」と題し、「本日予定していましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨による施工物の損傷が激しく大変残念ではありますが開催を中止といたします」と報告。
続けて「払い戻しに関しては後日ご案内しますのでお手元のチケットは大切に保管お願いします」と呼びかけ、「楽しみにしてくださったお客様には心苦しいですがご理解よろしくお願いします」と結んだ。
なお4日の公演には、浅井健一、OKAMOTO'S、Suchmos、ZAZEN BOYS、清水ミチコらが出演予定だった。
同日、千葉市蘇我スポーツ公園で開催予定だった野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（DAY3）も強風の影響で中止になるなど、各地で“春の嵐”が吹き荒れている。