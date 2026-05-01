セリエA 25/26の第35節 ユベントスとベローナの試合が、5月4日01:00にアリアンツ・スタジアムにて行われた。

ユベントスはジョナサン・デービッド（FW）、ケナン・ユルディズ（FW）、チコ・コンセイソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはキーロン・ボウイ（FW）、トマーシュ・ススロフ（MF）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。ベローナのドマゴイ・ブラダリッチ（DF）のアシストからキーロン・ボウイ（FW）がゴールを決めてベローナが先制。

ここで前半が終了。0-1とベローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、ユベントスが選手交代を行う。ケフレン・テュラム（MF）からドゥシャン・ブラホビッチ（FW）に交代した。

62分ユベントスが同点に追いつく。ドゥシャン・ブラホビッチ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ユベントスは33分にマヌエル・ロカテッリ（MF）に、またベローナは5分にロベルト・ガリアルディーニ（MF）、31分にマルティン・フリーゼ（MF）、63分にアントワーヌ・ベルネード（MF）、90+5分にアブドゥ・ハールイ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 03:00:33 更新