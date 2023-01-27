堂安律不在のフランクフルトがハンブルガーSVに逆転負け
[5.2 ブンデスリーガ第32節 フランクフルト 1-2 ハンブルガーSV]
ブンデスリーガ第32節が2日に開催され、7位フランクフルトはホームで15位ハンブルガーSVに1-2で敗れた。2試合ぶりの黒星を喫し、3戦勝ちなし(1分2敗)。MF堂安律は累積警告で出場停止だった。
フランクフルトは後半3分にMFジャン・ウズンの今季7点目で先制したものの、そこから2失点を喫して逆転負け。終了間際にはDFラスムス・クリステンセンが2枚目のイエローカードで退場した。
順位はUEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場圏内の7位で変わらず。3日に試合を行う同勝ち点の8位フライブルクの結果次第では、欧州カップ戦圏外に後退する可能性もある。
ブンデスリーガ第32節が2日に開催され、7位フランクフルトはホームで15位ハンブルガーSVに1-2で敗れた。2試合ぶりの黒星を喫し、3戦勝ちなし(1分2敗)。MF堂安律は累積警告で出場停止だった。
フランクフルトは後半3分にMFジャン・ウズンの今季7点目で先制したものの、そこから2失点を喫して逆転負け。終了間際にはDFラスムス・クリステンセンが2枚目のイエローカードで退場した。
順位はUEFAカンファレンスリーグ(ECL)出場圏内の7位で変わらず。3日に試合を行う同勝ち点の8位フライブルクの結果次第では、欧州カップ戦圏外に後退する可能性もある。