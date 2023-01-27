ニューカッスルvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第35節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 3-1(前半2-0)ブライトン
<得点者>
[ニ]ウィリアム・オスラ(12分)、ダン・バーン(24分)、ハービー・バーンズ(90分+5)
[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド(61分)
<警告>
[ニ]ダン・バーン(53分)、サンドロ・トナーリ(85分)、ヨアン・ウィサ(87分)
[ブ]ヨエル・フェルトマン(22分)、三笘薫(39分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(90分+2)、ファビアン・ヒュルツェラー(87分)
観衆:52,099人
└CL争うブライトンが痛恨の6試合ぶり黒星…三笘薫は2か月半ぶりフル出場もニューカッスルに敗戦
ニューカッスル 3-1(前半2-0)ブライトン
<得点者>
[ニ]ウィリアム・オスラ(12分)、ダン・バーン(24分)、ハービー・バーンズ(90分+5)
[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド(61分)
<警告>
[ニ]ダン・バーン(53分)、サンドロ・トナーリ(85分)、ヨアン・ウィサ(87分)
[ブ]ヨエル・フェルトマン(22分)、三笘薫(39分)、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(90分+2)、ファビアン・ヒュルツェラー(87分)
観衆:52,099人
└CL争うブライトンが痛恨の6試合ぶり黒星…三笘薫は2か月半ぶりフル出場もニューカッスルに敗戦