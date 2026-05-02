この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】２日でも食べきれない、麦食音祭！サーキュラー発売！」と題した動画を公開した。ティンカノがイベント「麦食音祭」の2日目に潜入し、新作グッズの発売日や充実のフードをレポートしている。

この日は注目されていた「サーキュラー」の新作グッズが登場。カラフルなぬいぐるみやドイツ帽子などが並び、着せ替えできるフォトブースも設置されていた。ティンカノは実際にぬいぐるみを購入し、「見本のみ」となっていた限定デザインにも触れながら、会場の熱気を伝えた。

フードエリアでは、チーズナンやチーズモモ、ケバブラップなど各国グルメを次々と実食。「２日でも食べきれない」と語るほどのラインナップに驚きつつ、激辛グルメやスイーツにも挑戦し、イベントを満喫した。

さらに、スタンプラリーや雑貨ブース、DJタイムなどグルメ以外の楽しみ方も紹介。最後はダンスで締めくくるなど、盛りだくさんの1日となった。

世界の食とカルチャーが集結する「麦食音祭」。動画では、会場の雰囲気や見どころがテンポよく紹介されており、次回訪れる際の参考にもなりそうだ。
気になる方はぜひチェックしてみてほしい。

YouTubeの動画内容

00:00

麦食音祭2日目！サーキュラーの新作グッズ発売
01:45

購入したぬいぐるみを着せ替えできる特設ブース
02:18

大充実のフードエリアで多彩なグルメを購入
04:45

オフ会スタート！購入した絶品グルメを堪能
08:48

スタンプラリーや雑貨選びなどグルメ以外も満喫

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