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オレンジ、良いよこれ。

iPhoneを使っているけれど、どんな充電器を使えばいいのかわからない。だって見た目でわからないんだものッ！

言われてみればそのとおりで、充電の状況は目に見えないのが当然でした。が、そんな常識をブレイクしてくれたのが「Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ)｣です。

USBケーブルでiPhoneを繋ぐと、繋いだ機種を検知。機種に応じた最適なW数で充電してくれるんです。充電状況がディスプレイで視認できるのもありがたいねぇ。

Ankerの新作が賢い。機種を判別して最効率で充電してくれました

新色、入場

発売したばかりの新製品ですが、早速新しいカラーが追加されました。

オレンジとブルーでございます。機能面は、すでに発売しているブラックとホワイトと変わらず。

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それぞれ、iPhone 17 Proのコズミックオレンジ、iPhone 15のブルーと合わせているみたいですね。薄いブルーの充電器はわりと見かけるけれど、オレンジの充電器は珍しい気がする。

ガジェットは色を統一させると急に「ええやん…！」ってなるので、新色追加はビッグウェルカム。可愛くて賢い充電器、お迎えしてみません？

Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) オレンジ USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/約180度折りたたみ式プラグ】iPhone MacBook Air その他各種機器対応 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 3,990円 Amazonで見る PR PR

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