「パドレス２−８ホワイトソックス」（１日、サンディエゴ）

ヤクルト前監督の高津臣吾氏が「ＳＰＯＴＶ」の中継で解説を務め、ＭＬＢ単独キングの１３号３ランを放つなどホワイトソックスの４連勝に大きく貢献した村上宗隆内野手について「よく見た打球ですよ」と評した。

高津氏にとって２軍監督時代からの教え子にあたる村上。メジャーで奮闘する姿に「もっともっと打ってもらいたいなと思います」と目を細めた。二回の第２打席で右中間にたたき込んだ１３号３ランについても「よく見た打球ですよ。でもしっかりと捉えた素晴らしい打球でしたね」と評した。

「もちろんマークもきつくなるでしょうし、連戦が続いて体力的に厳しくなるんでしょうけど、いいスタートが切れていますし、継続してほしい」と期待。ホワイトソックスは高津氏も現役時代に在籍したチーム。現地中継映像に当時の指揮官が映し出されると「懐かしいですね。いろんなエピソードがあって」と明かし、「きょうはいい一本も見れましたし。これからもホワイトソックスを応援していきたい」と語っていた。