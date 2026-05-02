モフレムとともに活動、名付け親には特別プレゼントも用意

ガンバ大阪は5月2日、クラブの新たなマスコットが誕生したことを発表した。

あわせて、新マスコットの名前をファン・サポーターから募集することも決定している。

新マスコットは、既存のマスコットである「モフレム」とともに、クラブとファン・サポーター、ホームタウンをつなぐ新たな存在として活動していく。クラブによると、新マスコットは「クラブ」「ファン・サポーター」「ホームタウン」の愛から生まれた存在。どんなことにも夢中になる、のめり込むタイプでありながら、うっかりした一面も持ち合わせているという。今後は“もうひとつの仲間”として、さまざまなシーンでファン・サポーターと喜びや感動を共有していく。

公開された画像では、白い体に足の裏には青いハートマークがついている。名前の公募期間は5月2日から31日まで。専用の応募フォームから受け付けており、名付け親となったファンには特別プレゼントが用意されている。

クラブは公式サイトを通じて、「新マスコットの名前を、ファン・サポーターの皆さまから募集の上、決定致します。ぜひ皆さまの想いを込めた名前をご応募ください」と呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）