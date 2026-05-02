日本ハムは1日、オリックスとの試合（エスコンF）に5−1で勝利。1点を追う3回裏、カストロが3ランを放ち、逆転に成功すると4回には万波中正のスクイズで加点。6回には万波のソロが飛び出し、大技小技を駆使した新庄野球で勝利を掴んだ。

1日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』で番組MCの谷繁元信氏は「今年どちらかといえば大技、ホームランが日本ハムは多いといった感じ。去年までは小技がきちんと決まっていて得点パターンがいくつかあったんですけど…。今回（小技が）久々に決まったなといった感じでしたね」と振り返り、解説の斎藤雅樹氏は「新庄監督がもともと何をやってくるかわからない監督でしたから、そういう意味では日本ハムらしくなってきたのかなと思いますね」とコメント。

同じく解説の坂口智隆氏は「大きい方は今年どんどん出ているので、小技のところを去年のように出来れば相手が勝手に考えていくので、チームもいい方に向かっていくと思います」と今後に期待した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』