ファミマで“ポケモン大量発生”コンプリートしたいと海外でも話題に

ファミリーマートで展開中のポケモンコラボが、いまちょっとした話題になっています。店頭に並ぶのは、ピカチュウやメタモンがデザインされたフラッペやスイーツ。そのかわいさから「全部そろえたい」と、海外SNSでも“コンプリート欲”を刺激する企画として注目を集めています。

主役は“ポケモンフラッペ”2種類

いちご果肉とゼリー入りで甘酸っぱさを楽しめるストロベリー味と、ラムネが弾ける爽快なソーダ味で、見た目のかわいさだけでなく、食感や味の変化も楽しめる仕上がりです。

いずれも2026年4月28日より数量限定で発売。なくなり次第終了となるため、早めのチェックが必要です。

ストロベリーフラッペ：334円（税込360円）※数量限定

ラムネソーダフラッペ：334円（税込360円）※数量限定

スイーツも“ポケモン仕様”で登場

フラッペだけでなく、スイーツも登場。メタモンをイメージしたわらび餅や、ピカチュウをモチーフにしたロールケーキなど、見た目のインパクトだけでなく味のバリエーションもしっかり用意されています。“かわいいだけじゃない”のが、今回のラインナップのポイントです。

メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）：【価格】139円（税込150円）※数量限定

ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）：165円（税込178円）※数量限定

SNSでは「さすが本家日本」といった声もあり、その完成度の高さから“全部コンプリートしたい”という反応も海外で広がっています。

買うと“つい集めたくなる”仕掛けも

対象商品を購入するとオリジナルグッズがもらえる企画や、アプリと連動したプレゼント施策も展開。気づけば「もう1つ…」と手が伸びてしまう、そんな仕組みになっています。

“見るポケモン”から“体験するポケモン”へ

今回のテーマは、ポケモンたちとファミマで楽しむ体験型の企画。飲む、食べる、集める--

日常の中でポケモンと触れ合えるような設計がされています。

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