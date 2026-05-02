美容師の”手荒れ”から生まれた全身用シャンプー 『ミライソープ』が提示する、サロンケアの新しい形
私たちの髪を整え、日常に彩りを与えてくれる美容師。そのプロの手が、実は深刻な「手荒れ」という職業上のリスクと戦いながら働いていることは、あまり知られていない。ヘアケア家電メーカー「クレイツ」が所属するコスモグループの貝塚弘幸社長 は「プロの手を守ることが、ユーザーの美しさにつながる」という。効率だけを追い求めない、新しい美容のあり方が今、注目されている。美容業界の舞台裏で始まった、作り手と受け手がともに満たされるための取り組みについて、先ごろ開催された「コスモフューチャーカンファレンス2026」の模様から紐解いていく。
【写真】デリケートゾーンまで使える!? ケアも洗浄も叶えるシャンプーの秘密
■「人時生産性時代」を、美容師はどう生きるのか 「問われるのは”人の価値”」
1945年、戦後の荒廃の中で「公衆衛生」という使命を背負って浸透した日本の理美容師という職業は、やがて人々の自己実現を支えるパートナーとして豊かな文化を築いてきた。しかし今、この業界は大きな転換期を迎えている現状だ。物価高や深刻な人手不足、そして労働時間の短縮。これまで当然とされてきた労働集約型の経営モデルに限界が見え始め、多くのサロンが生産性向上という課題に直面している。
4月13日、コスモグループ本社がある福岡で開催された 理美容業界のカンファレンスにて、株式会社コスモ代表取締役の貝塚弘幸氏は、そうした業界の構造的な課題を指摘した上で、新たな未来像を提示した。
貝塚氏は、「AIやマシンが進化する世の中であるからこそ、人々はむしろ数値化できない『情緒的な価値』を強く求めるようになる」と分析する。効率や論理的な解決策が優先されやすい現代において、美容師が提供する温もりこそが、顧客から選ばれ続けるための最大の差別化要因になるという考えだ。
「美容業界がいかに効率や仕組み化を突き詰めたとしても、美容師という仕事の本質は、人の温かみや情緒にあります。AIやデータが進化する現代だからこそ、論理的なアプローチだけでは、美容師という仕事の本当の価値は守れません。私たちが目指すべきは、効率化の先にある、美容師の人間的な価値を再定義することなのです」（貝塚氏）
AIやロジックが席巻する「人時生産性」の時代。しかし、便利さの代償として失われていく「人の温もり」こそが、これからのサロンが顧客から選ばれ続けるための最大の武器になると同氏は説く。
その中で業界が避けて通れない現実が、美容師という職業の根幹である「手」にまつわる問題であるという。人を美しくするための専門職でありながら、その代償として自らの手を酷使し、深刻な手荒れを理由にキャリア継続に悩む美容師は少なくない。AI化や効率化が叫ばれる一方で、こうした美容師の身体的な限界に目を向けることこそが、未来の経営課題であると貝塚氏は指摘する。
「だからこそ、今取り組むべきは、ただ数字や効率を追い求めることだけではありません。現場で働く美容師たちの身体を、構造的に守り抜くこと。彼らが安心して技術を提供し続けられる環境を整えること。それが、この業界の持続可能性を確かなものにする唯一の道であると私たちは考えます」（貝塚氏）
■技術の先にある”ぬくもり” 美容師の未来を変える『ミライソープ』の挑戦
貝塚氏は、こうした課題への具体的な回答として、カンファレンス内で全身用シャンプー『マグネットヘアプロ ミライソープ』を発表した。同氏によれば、開発の核心にあったのは単なる洗浄剤の提供ではなく、美容師の営みを支える「インフラ」としての水の創出であったという。
製品のベースには、自社が所有する高千穂の水源 から採取される天然水『高千穂 照水（テラスイ）』が採用されている。貝塚氏はその水の特性について、約1400万年前の地殻変動により形成された地質が生み出す、希少な海洋ミネラルを豊富に含む「生きた温存水（地下水）」であると説明。この水に独自のナノバブル技術を融合させることで、肌への負担を抑えつつ洗浄力を維持する設計を実現した。
また、ナノバブルを活用することで水素や炭酸などの気体を水に溶け込ませることや、非加熱で化粧品を製造することが可能となり、成分のポテンシャルを維持したまま、髪だけでなく顔や身体のケアにも対応できるマルチな製品となっている。
開発の背景や販売のアプローチについて、貝塚氏は以下のように語った。
「良いものは、言葉で無理に押し付けるものではありません。まずは私たち美容師自身が使い、その優しさを自分の肌で実感すること。自分が心から納得し、惚れ込んだものを、家族や大切な誰かへ、そしてお客様へ『お裾分け』していく。そんな温かい精神こそが、結果としてお客様との深い信頼関係を築くのではないか」（貝塚氏）
今回のカンファレンスでは、美容室を単なる施術の場から、働く側と顧客側双方が心身の健康を実感できる「ウェルビーイングの拠点」へと再定義する構想が示された。今後はコスモグループ独自の加工技術より生まれた機能水「ホリスティックミライスイ」 を活用した製品展開を通じ、プロフェッショナル向けから一般市場へと視野を広げていく計画だ。
技術と感性を融合させ、美容師の労働環境とサービス品質の両立を図る同社の試み。効率化という大きな潮流の中で、人間が本来持つ「人間らしさ」をいかにサロンの現場へ落とし込んでいくのか。その取り組みが業界にどのような影響を与えていくのか、今後の動向が注目される。
■「人時生産性時代」を、美容師はどう生きるのか 「問われるのは”人の価値”」
1945年、戦後の荒廃の中で「公衆衛生」という使命を背負って浸透した日本の理美容師という職業は、やがて人々の自己実現を支えるパートナーとして豊かな文化を築いてきた。しかし今、この業界は大きな転換期を迎えている現状だ。物価高や深刻な人手不足、そして労働時間の短縮。これまで当然とされてきた労働集約型の経営モデルに限界が見え始め、多くのサロンが生産性向上という課題に直面している。
4月13日、コスモグループ本社がある福岡で開催された 理美容業界のカンファレンスにて、株式会社コスモ代表取締役の貝塚弘幸氏は、そうした業界の構造的な課題を指摘した上で、新たな未来像を提示した。
貝塚氏は、「AIやマシンが進化する世の中であるからこそ、人々はむしろ数値化できない『情緒的な価値』を強く求めるようになる」と分析する。効率や論理的な解決策が優先されやすい現代において、美容師が提供する温もりこそが、顧客から選ばれ続けるための最大の差別化要因になるという考えだ。
「美容業界がいかに効率や仕組み化を突き詰めたとしても、美容師という仕事の本質は、人の温かみや情緒にあります。AIやデータが進化する現代だからこそ、論理的なアプローチだけでは、美容師という仕事の本当の価値は守れません。私たちが目指すべきは、効率化の先にある、美容師の人間的な価値を再定義することなのです」（貝塚氏）
AIやロジックが席巻する「人時生産性」の時代。しかし、便利さの代償として失われていく「人の温もり」こそが、これからのサロンが顧客から選ばれ続けるための最大の武器になると同氏は説く。
その中で業界が避けて通れない現実が、美容師という職業の根幹である「手」にまつわる問題であるという。人を美しくするための専門職でありながら、その代償として自らの手を酷使し、深刻な手荒れを理由にキャリア継続に悩む美容師は少なくない。AI化や効率化が叫ばれる一方で、こうした美容師の身体的な限界に目を向けることこそが、未来の経営課題であると貝塚氏は指摘する。
「だからこそ、今取り組むべきは、ただ数字や効率を追い求めることだけではありません。現場で働く美容師たちの身体を、構造的に守り抜くこと。彼らが安心して技術を提供し続けられる環境を整えること。それが、この業界の持続可能性を確かなものにする唯一の道であると私たちは考えます」（貝塚氏）
■技術の先にある”ぬくもり” 美容師の未来を変える『ミライソープ』の挑戦
貝塚氏は、こうした課題への具体的な回答として、カンファレンス内で全身用シャンプー『マグネットヘアプロ ミライソープ』を発表した。同氏によれば、開発の核心にあったのは単なる洗浄剤の提供ではなく、美容師の営みを支える「インフラ」としての水の創出であったという。
製品のベースには、自社が所有する高千穂の水源 から採取される天然水『高千穂 照水（テラスイ）』が採用されている。貝塚氏はその水の特性について、約1400万年前の地殻変動により形成された地質が生み出す、希少な海洋ミネラルを豊富に含む「生きた温存水（地下水）」であると説明。この水に独自のナノバブル技術を融合させることで、肌への負担を抑えつつ洗浄力を維持する設計を実現した。
また、ナノバブルを活用することで水素や炭酸などの気体を水に溶け込ませることや、非加熱で化粧品を製造することが可能となり、成分のポテンシャルを維持したまま、髪だけでなく顔や身体のケアにも対応できるマルチな製品となっている。
開発の背景や販売のアプローチについて、貝塚氏は以下のように語った。
「良いものは、言葉で無理に押し付けるものではありません。まずは私たち美容師自身が使い、その優しさを自分の肌で実感すること。自分が心から納得し、惚れ込んだものを、家族や大切な誰かへ、そしてお客様へ『お裾分け』していく。そんな温かい精神こそが、結果としてお客様との深い信頼関係を築くのではないか」（貝塚氏）
今回のカンファレンスでは、美容室を単なる施術の場から、働く側と顧客側双方が心身の健康を実感できる「ウェルビーイングの拠点」へと再定義する構想が示された。今後はコスモグループ独自の加工技術より生まれた機能水「ホリスティックミライスイ」 を活用した製品展開を通じ、プロフェッショナル向けから一般市場へと視野を広げていく計画だ。
技術と感性を融合させ、美容師の労働環境とサービス品質の両立を図る同社の試み。効率化という大きな潮流の中で、人間が本来持つ「人間らしさ」をいかにサロンの現場へ落とし込んでいくのか。その取り組みが業界にどのような影響を与えていくのか、今後の動向が注目される。