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GWいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？　東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日
□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月3日はどこが混む？
▼ 5月4日はどこが混む？
▼ 5月5日はどこが混む？
▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道
〈下り〉
・川口JCT→久喜IC　久喜IC付近　25キロ
・久喜IC→館林IC　羽生PA付近　10キロ
〈上り〉
・佐野藤岡IC→加須IC　加須IC付近　20キロ

□常磐自動車道
〈下り〉
・三郷JCT→谷和原IC　守谷SA付近　15キロ
・千代田石岡IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ
〈上り〉
・谷田部IC→流山IC　柏IC付近　20キロ

□京葉道路
〈下り〉
・花輪IC→貝塚IC　貝塚IC付近　15キロ
〈上り〉
・穴川IC→花輪IC　花輪IC付近　10キロ
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・大泉JCT→東松山IC　高坂SA付近　25キロ
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　25キロ

□北関東自動車道
〈西行き〉
・茨城町東IC→友部JCT　友部JCT付近　10キロ

□東京外環状自動車道
〈外回り〉
・川口東IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈外回り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
〈内回り〉
・日の出IC→八王子JCT　八王子JCT付近　10キロ
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□横浜横須賀道路
〈下り〉
・別所IC→逗子IC　逗子IC付近　15キロ
〈上り〉
・衣笠IC→朝比奈IC　朝比奈IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・高井戸IC→相模湖IC　相模湖IC付近　40キロ
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　25キロ

□東京湾アクアライン
〈下り〉
・アクアTN付近　18キロ
〈上り〉
・木更津JCT→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　15キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□北陸自動車道
〈下り〉
・安宅SIC→美川IC　能美根上SIC付近　10キロ
〈上り〉
・白山IC ⇒ 能美根上SIC　美川IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈下り〉
・恵那IC→土岐IC　土岐IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈下り〉
・音羽蒲郡IC→豊田JCT　岡崎IC付近　15キロ
〈上り〉
・豊田IC→音羽蒲郡IC　岡崎IC付近　15キロ

□新東名高速道路
〈上り〉
・豊田東JCT→新城IC　額田TN付近　10キロ

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ
〈上り〉
・芸濃IC→四日市IC　鈴鹿IC付近　15キロ

□伊勢自動車道
〈下り〉
・伊勢関IC→久居IC　津IC付近　15キロ
〈上り〉
・久居IC→芸濃IC　芸濃IC付近　10キロ
・玉城IC→松阪IC　松阪TN付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・東海JCT→湾岸長島IC　湾岸長島IC付近　15キロ
〈上り〉
・刈谷SIC→豊田JCT　豊田JCT付近　10キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・八日市IC→栗東湖南IC　菩提寺PA付近　15キロ
・栗東IC→京都南IC　旧山科ＢＳ付近　20キロ
・信楽IC→京都南IC　旧山科ＢＳ付近　20キロ
・茨木千提寺IC→宝塚北SIC　川西IC付近　10キロ
〈上り〉
・高槻JCT→大津IC　大津IC付近　25キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・京田辺松井IC→笠取IC　宇治TN付近　15キロ

□阪和自動車道
〈下り〉
・東大阪JCT→松原IC　松原IC付近　10キロ

□西名阪自動車道
〈下り〉
・柏原IC→天理IC　天理IC付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川出入口→名谷JCT　名谷JCT付近　35キロ
〈上り〉
・深江サグ付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・明石西IC→伊川谷JCT　伊川谷JCT付近　10キロ

□中国自動車道
〈下り〉
・中国吹田IC→西宮山口JCT　宝塚東TN付近　10キロ
・神戸JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　10キロ
・三木JCT→宝塚IC　宝塚西TN付近　15キロ
・池田出口付近　10キロ

□神戸淡路鳴門道
〈下り〉
・垂水JCT→室津PA　室津PA付近　30キロ
・津名一宮IC→洲本IC　洲本IC付近　10キロ
〈上り〉
・北淡IC→名谷JCT　舞子TN付近出口付近　15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道
〈上り〉
・大三島IC→尾道大橋IC　向東BS付近　25キロ

□高知自動車道
〈下り〉
・大野原IC→川之江東JCT　川之江東JCT付近　10キロ

□九州自動車道
〈下り〉
・八幡IC→若宮IC　神田TN付近　10キロ
・若宮IC→福岡IC　旧立花山BS付近　10キロ
・須恵SIC→鳥栖JCT　鳥栖JCT付近　15キロ
〈上り〉
・南関IC→久留米IC　広川IC付近　15キロ

□沖縄自動車道
〈上り〉
・沖縄北IC→西原IC　中城PA付近　10キロ