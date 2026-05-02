GWいかがお過ごしでしょうか。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【GW 高速道路 渋滞予測2026】混雑するのはどこ？ 東北道～関越道～中央道～東名～名神～中国道～山陽道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 4月25日～5月6日】

□下り：5月2日・5月3日

□上り：5月4日・5月5日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

▼ 5月3日はどこが混む？

▼ 5月4日はどこが混む？

▼ 5月5日はどこが混む？

▼ 5月6日はどこが混む？

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【東日本】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□東北自動車道

〈下り〉

・川口JCT→久喜IC 久喜IC付近 25キロ

・久喜IC→館林IC 羽生PA付近 10キロ

〈上り〉

・佐野藤岡IC→加須IC 加須IC付近 20キロ



□常磐自動車道

〈下り〉

・三郷JCT→谷和原IC 守谷SA付近 15キロ

・千代田石岡IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ

〈上り〉

・谷田部IC→流山IC 柏IC付近 20キロ



□京葉道路

〈下り〉

・花輪IC→貝塚IC 貝塚IC付近 15キロ

〈上り〉

・穴川IC→花輪IC 花輪IC付近 10キロ

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・大泉JCT→東松山IC 高坂SA付近 25キロ

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 25キロ



□北関東自動車道

〈西行き〉

・茨城町東IC→友部JCT 友部JCT付近 10キロ



□東京外環状自動車道

〈外回り〉

・川口東IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈外回り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

〈内回り〉

・日の出IC→八王子JCT 八王子JCT付近 10キロ

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□横浜横須賀道路

〈下り〉

・別所IC→逗子IC 逗子IC付近 15キロ

〈上り〉

・衣笠IC→朝比奈IC 朝比奈IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・高井戸IC→相模湖IC 相模湖IC付近 40キロ

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 25キロ



□東京湾アクアライン

〈下り〉

・アクアTN付近 18キロ

〈上り〉

・木更津JCT→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 15キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中部】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本・西日本ホームページ）

□北陸自動車道

〈下り〉

・安宅SIC→美川IC 能美根上SIC付近 10キロ

〈上り〉

・白山IC ⇒ 能美根上SIC 美川IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈下り〉

・恵那IC→土岐IC 土岐IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 岡崎IC付近 15キロ

〈上り〉

・豊田IC→音羽蒲郡IC 岡崎IC付近 15キロ



□新東名高速道路

〈上り〉

・豊田東JCT→新城IC 額田TN付近 10キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ

〈上り〉

・芸濃IC→四日市IC 鈴鹿IC付近 15キロ



□伊勢自動車道

〈下り〉

・伊勢関IC→久居IC 津IC付近 15キロ

〈上り〉

・久居IC→芸濃IC 芸濃IC付近 10キロ

・玉城IC→松阪IC 松阪TN付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・東海JCT→湾岸長島IC 湾岸長島IC付近 15キロ

〈上り〉

・刈谷SIC→豊田JCT 豊田JCT付近 10キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【関西】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・八日市IC→栗東湖南IC 菩提寺PA付近 15キロ

・栗東IC→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 20キロ

・信楽IC→京都南IC 旧山科ＢＳ付近 20キロ

・茨木千提寺IC→宝塚北SIC 川西IC付近 10キロ

〈上り〉

・高槻JCT→大津IC 大津IC付近 25キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・京田辺松井IC→笠取IC 宇治TN付近 15キロ



□阪和自動車道

〈下り〉

・東大阪JCT→松原IC 松原IC付近 10キロ



□西名阪自動車道

〈下り〉

・柏原IC→天理IC 天理IC付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川出入口→名谷JCT 名谷JCT付近 35キロ

〈上り〉

・深江サグ付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・明石西IC→伊川谷JCT 伊川谷JCT付近 10キロ



□中国自動車道

〈下り〉

・中国吹田IC→西宮山口JCT 宝塚東TN付近 10キロ

・神戸JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 10キロ

・三木JCT→宝塚IC 宝塚西TN付近 15キロ

・池田出口付近 10キロ



□神戸淡路鳴門道

〈下り〉

・垂水JCT→室津PA 室津PA付近 30キロ

・津名一宮IC→洲本IC 洲本IC付近 10キロ

〈上り〉

・北淡IC→名谷JCT 舞子TN付近出口付近 15キロ

「渋滞予想」5月3日（日）はどこが混む？【中国・四国・九州】

【画像】は地図で一目でわかる、5月3日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□瀬戸内しまなみ海道

〈上り〉

・大三島IC→尾道大橋IC 向東BS付近 25キロ



□高知自動車道

〈下り〉

・大野原IC→川之江東JCT 川之江東JCT付近 10キロ



□九州自動車道

〈下り〉

・八幡IC→若宮IC 神田TN付近 10キロ

・若宮IC→福岡IC 旧立花山BS付近 10キロ

・須恵SIC→鳥栖JCT 鳥栖JCT付近 15キロ

〈上り〉

・南関IC→久留米IC 広川IC付近 15キロ



□沖縄自動車道

〈上り〉

・沖縄北IC→西原IC 中城PA付近 10キロ