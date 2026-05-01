アル・アハリでプレイするマフレズ photo/Getty Images

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先日行われたアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝で町田ゼルビアを1-0で撃破し、2大会続けてアジアの頂点に立ったサウジアラビアのアル・アハリ。

巨額の資金力を武器としたアル・アハリでは多くの外国人スター選手がプレイしているが、その中でもリーダーの1人になっているのがアルジェリア代表のベテランMFリヤド・マフレズだ。

レスター・シティやマンチェスター・シティで活躍してきたマフレズは2023年からアル・アハリでプレイしており、今季もリーグ戦では4ゴール7アシスト、ACLEでは4ゴール1アシストと結果を残している。

またチームのムードを盛り上げる役割も担っているようで、ACLE優勝後にはチームメイト全員にロレックスの高級時計をプレゼントしたという。

仏『Foot365』によると、時計の裏にはACLEのトロフィーと選手名が刻印されていたようで、1本2万ユーロ（約370万円）もするとか。

サウジアラビアでプレイしている選手は高額なサラリーを得ており、そのスター選手らしい太っ腹なプレゼントだ。