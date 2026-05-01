先日行われたアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝で町田ゼルビアを1-0で撃破し、2大会続けてアジアの頂点に立ったサウジアラビアのアル・アハリ。



巨額の資金力を武器としたアル・アハリでは多くの外国人スター選手がプレイしているが、その中でもリーダーの1人になっているのがアルジェリア代表のベテランMFリヤド・マフレズだ。



レスター・シティやマンチェスター・シティで活躍してきたマフレズは2023年からアル・アハリでプレイしており、今季もリーグ戦では4ゴール7アシスト、ACLEでは4ゴール1アシストと結果を残している。









Riyad Mahrez a offert des montres Rolex à tous ses coéquipiers d’Al Ahli pour avoir remporté la Ligue des champions asiatique 2 fois d’affilée.



Chaque montre porte le nom du joueur ainsi que le trophée gravés dessus.… pic.twitter.com/hZSKzcRIaH — SPL (@ActuSPL) April 27, 2026

またチームのムードを盛り上げる役割も担っているようで、ACLE優勝後にはチームメイト全員にロレックスの高級時計をプレゼントしたという。仏『Foot365』によると、時計の裏にはACLEのトロフィーと選手名が刻印されていたようで、1本2万ユーロ（約370万円）もするとか。サウジアラビアでプレイしている選手は高額なサラリーを得ており、そのスター選手らしい太っ腹なプレゼントだ。