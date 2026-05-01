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実業家のマイキー佐野氏がIntel復活の全貌を分析！『【株価3倍】NVIDIAが動いた！インテルの改革に世界が震撼した理由』

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実業家のマイキー佐野氏が最新動画を公開した。「終わった企業」と繰り返し報じられていたIntel（インテル）が、わずか1年余りで株価を3倍近くにまで回復させた軌跡について、佐野氏が独自の視点で解説している。



Intelはかつて、製造プロセスの停滞と市場シェアの急速な喪失に直面していた。AIブームにも乗り遅れ、株価は一時期の水準から大幅に下落した。こうした状況を打開したのが、新たに就任したCEOによる徹底的な構造改革だ。



まず着手したのが組織の大幅なスリム化だ。数十万規模に膨れ上がっていた従業員数を大きく削減し、海外のファウンドリ計画は延期。経営資源を米国内の最先端プロセス開発に集中させた。加えて、粗利益基準を満たさない新規プロジェクトは承認しないという厳格な財務規律を導入し、低収益製品からの撤退を断行した。



さらに佐野氏が以前から主張していた「ファウンドリ事業の独立子会社化」も実現した。設計部門と製造部門を分離し、競合他社も製造ラインを利用しやすい中立的な立場を確立したことで、NVIDIAやAppleのような大手からの受注につながると同氏は指摘する。この構造転換を受け、米国政府が一定の株式を取得して事実上の国策企業となったほか、民間の大手IT企業や投資家からも巨額の資金が流入する形となった。



技術面では、次世代製造プロセスの量産を開始し、電力効率や動作性能を大幅に向上させる新技術を実装。また、AI活用のトレンドが「学習」から「推論」へと移行するなか、CPUを中核としたシステム制御の重要性が再評価されており、IntelはこのAI推論市場での存在感を高めようとしている。さらにイーロン・マスク氏が主導する大規模半導体製造プロジェクトの主要パートナーにも指名され、受注拡大への期待が高まっている。



ただし佐野氏は楽観的な展望のみを語るわけではない。株価の上昇が実績よりも期待値に支えられており、現時点での粗利率は過去の最良期と比べて依然として低水準にとどまる。PERが高水準を記録しており、シナリオ通りに業績が回復するかどうかは不確実性が伴う。ライバル企業がサーバー向けCPU市場で急速にシェアを拡大しており、価格競争力の面でも予断を許さない。



期待と現実の乖離をどう見極めるか、半導体市場の構造変化と各社の戦略的動向に焦点を当てた考察は、投資家のみならず産業動向を読む上でも示唆に富む。