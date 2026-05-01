【みずがめ座】2026年5月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年5月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
自分の中に眠っている力に気付き、「まだこんなものじゃない」と感じやすい時期です。その気付きを前向きな行動につなげられるかどうかが、これからの流れを大きく左右しそうです。
誰かと比べて悔しさを募らせるよりも、あなた自身の魅力や実力を上手にアピールすることで、自然と注目を集められるでしょう。仕事面では、新しいやり方や手法を試すことで、楽しさや手応えを感じやすくなり、成功へのヒントも見えてきそうです。
＜開運もぐもぐ＞
内に眠る才能に気付き、それをのびのびと発揮したいときには、“水のパワー”を使います。おすすめは、旬の「水ナス」です。
水ナスは名前の通り、水のパワーがとても高い野菜。「ナス」は「成し遂げる」という言葉にも通じ、物事を形にするエネルギーも取り込むことができます。
水ナスを薄くスライスしてさっとゆで、塩昆布、シソ、ごま油とあえるだけで、みずみずしさが際立つ水ナスサラダの完成です。シンプルなのに、才能の流れをすっと整えてくれる一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
自分の中に眠っている力に気付き、「まだこんなものじゃない」と感じやすい時期です。その気付きを前向きな行動につなげられるかどうかが、これからの流れを大きく左右しそうです。
＜開運もぐもぐ＞
内に眠る才能に気付き、それをのびのびと発揮したいときには、“水のパワー”を使います。おすすめは、旬の「水ナス」です。
水ナスは名前の通り、水のパワーがとても高い野菜。「ナス」は「成し遂げる」という言葉にも通じ、物事を形にするエネルギーも取り込むことができます。
水ナスを薄くスライスしてさっとゆで、塩昆布、シソ、ごま油とあえるだけで、みずみずしさが際立つ水ナスサラダの完成です。シンプルなのに、才能の流れをすっと整えてくれる一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)