『風、薫る』「しゃんとしなさい！」バーンズ先生登場にネット騒然「現代版ロッテンマイヤーさん？」「ブラックバーン校長みたい」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第25回）が1日に放送され、ラストで看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）が登場するとネット上には「絶対クセ強」「現代版ロッテンマイヤーさん？」「ブラックバーン校長みたい」などの声が集まった。
【写真】秘密を打ち明けた直美（上坂樹里）に寄り添うりん（見上愛）
門限に遅れたりん（見上）と直美（上坂）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。
そして、いよいよ翻訳の発表の日がやってきた。りんや直美たち生徒は、互いに協力し合いながら完成させた翻訳をエイ（玄理）に向けて発表するのだった。
生徒たちの絆も深まり始めた第25回のラスト、先生の来日を心待ちにしつつ、多江（生田絵梨花）は「どんな先生なのかしら？」とポツリ。そして喜代（菊池亜希子）も「きっと優しいお方なんでしょうね？」と笑顔を見せる。
生徒たちの会話で賑やかな部屋に、英語で“しゃんとしなさい！”と一喝する声が響く。声の主はついに来日を果たした看護指導の教師、バーンズ。不穏な風が吹き、バーンズの険しい表情が映し出されると、ネット上には「先生、めっちゃ怖そうなんだけど!!」「絶対クセ強やろ」「離脱者が出そう」といった反響が続出。
さらに「『アルプスの少女ハイジ』のロッテンマイヤー先生みたい」「現代版ロッテンマイヤーさん？」などの投稿や「『花子とアン』のブラックバーン校長を思い出す」「なんかブラックバーン校長みたいな怖そうな人きた」といった声も相次いでいた。
【写真】秘密を打ち明けた直美（上坂樹里）に寄り添うりん（見上愛）
門限に遅れたりん（見上）と直美（上坂）は、罰として寮内の清掃を命じられる。途中で直美は掃除をやめてしまい、その姿を見たりんは直美の胸の内を聞き出すことに。
生徒たちの絆も深まり始めた第25回のラスト、先生の来日を心待ちにしつつ、多江（生田絵梨花）は「どんな先生なのかしら？」とポツリ。そして喜代（菊池亜希子）も「きっと優しいお方なんでしょうね？」と笑顔を見せる。
生徒たちの会話で賑やかな部屋に、英語で“しゃんとしなさい！”と一喝する声が響く。声の主はついに来日を果たした看護指導の教師、バーンズ。不穏な風が吹き、バーンズの険しい表情が映し出されると、ネット上には「先生、めっちゃ怖そうなんだけど!!」「絶対クセ強やろ」「離脱者が出そう」といった反響が続出。
さらに「『アルプスの少女ハイジ』のロッテンマイヤー先生みたい」「現代版ロッテンマイヤーさん？」などの投稿や「『花子とアン』のブラックバーン校長を思い出す」「なんかブラックバーン校長みたいな怖そうな人きた」といった声も相次いでいた。