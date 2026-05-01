『今日好き』カップル、破局報告も「本当にやめてください」注意喚起。「すごい嫌な気持ちになる」
モデルの代田萌花さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。森本陸斗さんとの破局に関し、注意喚起をしました。
【画像】破局報告の全文
「みなさんの優しい応援コメントやお言葉に本当に嬉しく思っています。でもその中に心無いコメントdmもたくさん来ています。そして陸斗の方にも来てるのを見ました。本当にやめてください。二人で前向きに考えて答えを出しています。二人を応援して頂けたら嬉しいです」と、一部ファンの言動をたしなめています。
コメントでは、「悲しくなった」「二人の決断を尊重したいし、応援してるよ」「もちゅやりくとくんも辛いはずなのになんでそんな誹謗中傷？ができるんやか」「もちゅもりくとくんも悪くない」「幸せになってな」「ふたりとも何も悪くないのに傷つくコメント見かけるとすごい嫌な気持ちになる」などの声が寄せられました。
森本さんもInstagramのストーリーズにて、同様の報告をしています。「旅を通して出会い、優しくて明るいもかちゃんと過ごした一瞬一瞬が大切な宝物です。これからもそれぞれの活動をあたたかく見守ってくださると嬉しいです」とつづりました。2人の今後を温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】破局報告の全文
「二人の決断を尊重したいし、応援してるよ」「今日は突然の報告ごめんなさい」と書き出した代田さん。実は青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』（ABEMA）でカップルとして成立した森本さんとの破局を報告していました。
「みなさんの優しい応援コメントやお言葉に本当に嬉しく思っています。でもその中に心無いコメントdmもたくさん来ています。そして陸斗の方にも来てるのを見ました。本当にやめてください。二人で前向きに考えて答えを出しています。二人を応援して頂けたら嬉しいです」と、一部ファンの言動をたしなめています。
ストーリーズで破局を報告代田さんはInstagramのストーリーズで「陸斗とは旅で出会い、本当に大好きになり一緒に過ごした時間は大切な思い出です。ですが、お互いのお仕事が忙しくなるにつれてすれ違いが増え、2人でたくさん話し合い、それぞれの道へ進むことになりました」と破局を報告。
森本さんもInstagramのストーリーズにて、同様の報告をしています。「旅を通して出会い、優しくて明るいもかちゃんと過ごした一瞬一瞬が大切な宝物です。これからもそれぞれの活動をあたたかく見守ってくださると嬉しいです」とつづりました。2人の今後を温かく見守りたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)