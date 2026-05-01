水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2026年5月の運勢

【今月の運勢・2026年5月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

自分のうさぎタイプを調べる

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢夢を描き直すタイミング。“再びの出来事”から希望が生まれる

年始から今までを振り返り、積み重ねてきたこと、まだ形になっていないことを整理すると、これからの課題が見えてきます。思うように進まなかったことは、目標や取り組み方を少し変えてみて。あなたの努力を見ていた人から役立つ助言を受け取る暗示もあるので、不安は抱え込まず周囲を頼りましょう。また再会や再始動など、「もう一度」の出来事から新たな夢が生まれることも。感動した本や映画などに再び触れるのもおすすめです。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢遠回りを楽しんで。新たな視点が未来の選択肢を増やす

心に響いたもの、あるいはずっと気になっていたことに、思い切って一歩踏み出してみましょう。思うように進まなかったり、迷いが生まれたりすることがあっても、それは次のステージに進むための大事なプロセスです。ユニークなアイディアや創意工夫を楽しむことで、視点が変わり、未来の選択肢が広がっていきます。あせらず、自分のペースで気づきのヒントを拾い集めて。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢パートナーシップが運を動かす。理想の関係を育てよう

穏やかな人間関係に恵まれ、理想的なつながりを築ける運気です。プライベートでは共通点の多い相手と一気に距離が縮まり、パートナーとは暮らし方について話し合うことで絆が深まるでしょう。仕事では、信頼できる仲間やよきライバルに出会えるとき。がんばりが形になりやすいので、周囲との連携を意識してステップアップを目指して。責任が増えるぶん、ストレスも感じやすくなります。上手に気分転換を。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢目の前の課題に全力投球！チャレンジの中に成功のヒントが

行動するほど運が味方するパワフルな月。やりたいことにも、後回しにしてきた課題にも、一気に取り組めます。挑戦の中には次の成功につながるヒントが潜んでいるので、結果より、経験から得る学びを大切に。早めの対応が流れを好転させ、巻き返しも可能ですが、うまくいかないときはいったん立ち止まってまわりを見渡したり、原因をしっかり検証したりして。次に取るべき一手が見えてくるでしょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢小さな積み重ねが幸運の土台に。未来への準備をていねいに

先月始まったことや変化したことをていねいに整え、着実に形にしていくことで“運の土台”が安定する時期です。まずは生活環境、健康習慣、仕事、人間関係など、自分のベースになっている部分の改革や改善をすると◎。思い通りに進まずもどかしさを感じることや、現実的な課題に向き合わなくてはいけない場面もありますが、投げ出さず粘り強く取り組むことが大切。今月の地道な努力は、下半期の大ジャンプにつながります。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢まわりの人を笑顔に！日々の小さな思いやりが運を動かす

人間関係に新しい動きが生まれ、さまざまな人との関わりが運を大きく育ててくれます。味方だけでなく、ライバルや自分とは違う価値観を持つ人もあなたの視野を広げてくれるので、まずは相手を受け入れ、理解しようとする姿勢を大切に。また、相手が笑顔になる行動を意識することも大切です。ちょっとした気遣い、場がなごむひと言など、小さな思いやりの積み重ねがチャンスを呼び、あなたの魅力を輝かせてくれるでしょう。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢価値観の変化は、あなたの未来を広げるサイン

これまでの判断基準が揺らいで、自分が本当に大切にしたいもの、守りたいものが見えてきそうです。心が動くものに出会うととことん掘り下げられるようになるため、知識を増やしたり技術を磨いたりして、思わぬ成果を手にする可能性も。一方で、熱が入りすぎると突っ走り、周囲とのバランスを崩すことも。調子がいいときほど状況を客観視し、必要なときには自分にブレーキを。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢暮らしを整えてプライベートを充実。恋愛運にもいい兆し

「ていねいな暮らし」が今月の開運ミッション。家族や恋人、友人との時間を大切にし、趣味や自分の時間もしっかり確保しましょう。生活習慣や食事の改善、持病のケアにもいいタイミング。心の負担を軽くできるときでもあるので、むずかしいことは周囲や便利なサービスに頼って。リラックスすることで好感度が高まり、恋愛にもうれしい動きが期待できます。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢遊びのコミュニティーから縁が広がる。金銭面はクリアに

仲よしグループや趣味の場など、楽しい環境から新しい人間関係が生まれる運気です。“友達の紹介”にも縁あり。新しい友達ができたり、素敵な出会いにもつながったりするので、面白そうな誘いには積極的に乗ってみて。ただし今月のトラブルは、お金が絡むとこじれやすい傾向に。貸し借りや立て替えはあいまいにせず、金銭面がルーズにならないように注意して。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢理想の自分になるための目標を。2026年後半へジャンプアップ！

あえて簡単にクリアできない目標を掲げることで、上昇気流に乗れる時期。長期的な達成プランを描くと、それが今年後半の大きな指針になってあなたを力強く導いてくれるでしょう。責任を負うことが増えたり、大きな決断を迫られたりと、プレッシャーを感じることもありますが、それらはすべて前へ進むための節目。終わること、手放すことでも新たな選択肢が広がるので、少し先の未来に意識を向けてゆっくりと進んでいきましょう。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



