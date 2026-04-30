女性7人組「CANDY TUNE」が30日、東京・浅草花やしきでタイアップイベント「浅草 飴やしき」（5月1日〜8日）のメディア発表会を行った。イベント中は夜間営業中にグループ仕様にデザインされた「パンダカー」が走るなど、特別企画が多く用意されている。パンダカーが似合いそうなメンバーとして選出された南なつ（25）は「乗って写真を撮りたい」と胸を躍らせた。

グループは3周年を迎えた。立花琴未（23）は「3周年は長いと思っていたけれども、濃い時間の方が多すぎてあっという間だった。4周年5周年と絶対続いていくので、それを糧にもっともっと頑張っていきたい。まだまだだなと思っている」と先を見据えた。

福山梨乃（28）と「自分のことを肯定できるようになって、ポジティブになることができた」とこれまでの活動を振り返り。その上で「4年目もたくさんの方をポジティブに、元気にしていきたい」と意気込んだ。

桐原美月（23）はグループの人気が増えたことを実感しているという。「いつか47都道府県ツアーなどができれば」と青写真を描いた。