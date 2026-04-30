“みちょぱ”池田美優、スポーツブラの重要性語る「安心できるし、パフォーマンスも上がる」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が、コンディショニングウェアブランド「CW-X」の2026年春夏スポーツブラプロモーションに起用され、新ビジュアルと動画が4月30日から公開された。運動時のスポーツブラ着用の重要性を発信する取り組みとなる。
【別カット】みちょぱ「SPORTSゆれケアBra Performance Up MESH」
ワコールの調査によると、運動時にスポーツブラを着用していない人は約7割にのぼるという。一方で、バストは軽い運動でも揺れることが分かっており、快適に体を動かすためには適切なサポートが必要とされている。「CW-X」はこうした現状を踏まえ、着用意識の向上を目的に今回のプロモーションを展開する。
起用された池田は、若年層から支持を集める存在で、アクティブで健康的なライフスタイルがブランドイメージと合致。ビジュアルではスポーツブラのサポートタイプごとに異なる表情を見せ、動画では自身の体験をもとに着用の意義を語っている。
池田は普段のトレーニングについて「パーソナルトレーニングが主で、ジムには週1回行く」と明かし、「スタイルが分かる服の方が体の変化を実感できる」とコメント。スポーツブラについては「どちらもしっかりバストを支えてくれる安心感がある」と着用感を語った。
また、「約7割の人がスポーツブラを着けていないと聞いて驚いた」とし、「バストが揺れると違和感があり、運動に集中できないこともある。本当に自分に合ったものをつけると安心できてパフォーマンスも上がる」と強調。「スポーツをする時にはちゃんとスポーツブラをつけてほしい」と呼びかけた。
■みちょぱコメント
――普段はどんな運動をしていますか。
パーソナルトレーニングが主で、自重トレーニングやウェイトトレーニングをしています。ジムに行くのは週1回だけですが、そのときは全力で取り組んでいます。ストイックそうに見られることも多いんですけど、実はそこまで追い込みたいタイプではなくて（笑）。
ジム以外だとゴルフもします。打ちっぱなしよりもコースに出ることが多くて、2〜3ヶ月に1回くらい。スコアはあまり変わらないので、楽しむことを大事にしています。
――トレーニング時のお気に入りスタイリングは？
基本的に下はタイツで、上はスポーツブラの上から1枚羽織るスタイルが多いです。スタイルがわかりやすいほうが、トレーナーさんもカラダの使い方を見やすいですし、自分自身も変化を実感できます。
トレーニングの後半あたりから、筋肉がパンプアップしてくるのが目に見えてわかります。ダボっとした服より、カラダのラインがわかるほうが「ちゃんとトレーニングしてる感」がでていいかなと思います。
――「CW-X」のスポーツブラを着用した感想を教えてください。
サポートタイプHIGHとサポートタイプMEDIUMを愛用していますが、すごく激しい運動をするわけではないので、サポート力はMEDIUMでも十分だと思いました。でも、気分的に使い分けたくて、「先週はこれを着たから、今週はこっち」みたいな感じで選んでいます。
どちらもしっかりバストを支えてくれる安心感がありますし、肩甲骨を寄せる動きもサポートしてくれる感覚があります。背中を鍛えたあとは、ラインがきれいに見える気がします。
――みちょぱさんが考える「スポーツブラの必要性」とは？
運動する時に約7割の人がスポーツブラを着けていないと聞いて、驚きました。私は普通のブラジャーでトレーニングやスポーツをしたことがないので、ちょっと考えられないです。
今のブラジャーは機能性も高いですが、スポーツをする時の動きって普段とは別物。バストがゆれると違和感があったり、気になって運動に集中できなかったりすることがある。本当に自分に合ったスポーツブラをつけると安心できるし、パフォーマンスも上がる。だからみなさんも、スポーツをする時にはちゃんとスポーツブラをつけてほしいですね。
――現在、運動を楽しんでいる女性たちへメッセージをお願いします。
運動といっても、ランニングやゴルフ、ジム、ピラティスなど、いろんなジャンルがあって、ハードなものから、ライトなものまで強度もさまざま。それに合わせて、スポーツブラを使い分けられるといいと思います。
私はどちらかというとカタチから入りたいタイプなので、「やってる感」も大事（笑）。ちゃんとしたものを身につけるとやっている感がでるし、さらに「サポートされているな」という実感もできる。自分に合ったスポーツブラを身につけて、運動を楽しく続けてほしいなと思います。
【別カット】みちょぱ「SPORTSゆれケアBra Performance Up MESH」
ワコールの調査によると、運動時にスポーツブラを着用していない人は約7割にのぼるという。一方で、バストは軽い運動でも揺れることが分かっており、快適に体を動かすためには適切なサポートが必要とされている。「CW-X」はこうした現状を踏まえ、着用意識の向上を目的に今回のプロモーションを展開する。
池田は普段のトレーニングについて「パーソナルトレーニングが主で、ジムには週1回行く」と明かし、「スタイルが分かる服の方が体の変化を実感できる」とコメント。スポーツブラについては「どちらもしっかりバストを支えてくれる安心感がある」と着用感を語った。
また、「約7割の人がスポーツブラを着けていないと聞いて驚いた」とし、「バストが揺れると違和感があり、運動に集中できないこともある。本当に自分に合ったものをつけると安心できてパフォーマンスも上がる」と強調。「スポーツをする時にはちゃんとスポーツブラをつけてほしい」と呼びかけた。
■みちょぱコメント
――普段はどんな運動をしていますか。
パーソナルトレーニングが主で、自重トレーニングやウェイトトレーニングをしています。ジムに行くのは週1回だけですが、そのときは全力で取り組んでいます。ストイックそうに見られることも多いんですけど、実はそこまで追い込みたいタイプではなくて（笑）。
ジム以外だとゴルフもします。打ちっぱなしよりもコースに出ることが多くて、2〜3ヶ月に1回くらい。スコアはあまり変わらないので、楽しむことを大事にしています。
――トレーニング時のお気に入りスタイリングは？
基本的に下はタイツで、上はスポーツブラの上から1枚羽織るスタイルが多いです。スタイルがわかりやすいほうが、トレーナーさんもカラダの使い方を見やすいですし、自分自身も変化を実感できます。
トレーニングの後半あたりから、筋肉がパンプアップしてくるのが目に見えてわかります。ダボっとした服より、カラダのラインがわかるほうが「ちゃんとトレーニングしてる感」がでていいかなと思います。
――「CW-X」のスポーツブラを着用した感想を教えてください。
サポートタイプHIGHとサポートタイプMEDIUMを愛用していますが、すごく激しい運動をするわけではないので、サポート力はMEDIUMでも十分だと思いました。でも、気分的に使い分けたくて、「先週はこれを着たから、今週はこっち」みたいな感じで選んでいます。
どちらもしっかりバストを支えてくれる安心感がありますし、肩甲骨を寄せる動きもサポートしてくれる感覚があります。背中を鍛えたあとは、ラインがきれいに見える気がします。
――みちょぱさんが考える「スポーツブラの必要性」とは？
運動する時に約7割の人がスポーツブラを着けていないと聞いて、驚きました。私は普通のブラジャーでトレーニングやスポーツをしたことがないので、ちょっと考えられないです。
今のブラジャーは機能性も高いですが、スポーツをする時の動きって普段とは別物。バストがゆれると違和感があったり、気になって運動に集中できなかったりすることがある。本当に自分に合ったスポーツブラをつけると安心できるし、パフォーマンスも上がる。だからみなさんも、スポーツをする時にはちゃんとスポーツブラをつけてほしいですね。
――現在、運動を楽しんでいる女性たちへメッセージをお願いします。
運動といっても、ランニングやゴルフ、ジム、ピラティスなど、いろんなジャンルがあって、ハードなものから、ライトなものまで強度もさまざま。それに合わせて、スポーツブラを使い分けられるといいと思います。
私はどちらかというとカタチから入りたいタイプなので、「やってる感」も大事（笑）。ちゃんとしたものを身につけるとやっている感がでるし、さらに「サポートされているな」という実感もできる。自分に合ったスポーツブラを身につけて、運動を楽しく続けてほしいなと思います。