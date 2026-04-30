「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突する歴史的一戦まで残り２日となった３０日、都内で公式会見が行われた。ともにパウンド・フォー・パウンド入りしている３２勝無敗同士の日本人頂上決戦を前に、互いに頬がこけた仕上がった様子で登壇。井上は「やれることは全てやってきた。今は非常に落ち着いている。２日後をゆっくり待っている」と心境を明かした。

井上は昨年３月の年間表彰式の壇上で、中谷に対戦を呼びかけた。それからの１年で、井上は３戦、中谷は２戦をクリアし、待望の東京ドーム決戦がついに実現する。

井上は中谷について「とてもクレバーで、真面目で、ボクシングにひたむきに向き合っている印象の選手なので、そういった選手にはこちらもそういう姿勢で挑まないとおけないという気持ちでやってきた。５月２日の試合に向けて人生を懸けてやってきたので、戦う姿をしっかり目に焼き付けて欲しい」と気合を入れた。

一方、中谷は「体重調整も順調にできている。明日の計量に向けて、あと数１００グラム落とす段階。順調に調整できている。このような場所に立てるボクサーも数多くない。感謝しながら、すごく充実したキャンプになった。５月２日は中谷潤人のストーリーを見せつけて必ず勝利する」と闘志を燃やした。