酒田市の名瀑「玉簾の滝」では今ライトアップが行われていて、日中とは違う幽玄な姿を楽しむことができます。

【写真を見る】癒しの名瀑 玉簾の滝でライトアップ GWお出かけ情報 落差60メートルの水が流れ落ちる風景に感動（山形・酒田市）

酒田市升田地区にある「玉簾の滝」。今月25日からライトアップがはじまり、日没から夜9時までの間、滝がライトで照らされ、昼の時とはひと味違う幽玄な姿を見ることができます。





落差はおよそ60メートルで県内随一の高さを誇り、絶壁から流れ落ちる水の迫力は来る人を圧倒します。





心が洗われる



きのうは夕方には晴れ間も見え、県内外から多くの人が訪れていました。

訪れた人は（秋田県から）「ネットニュースでライトアップが出ていたので行ってみたいなと思った。浄化されました心が。結構落差のある滝でびっくりした。何千年もかけてこういうのができたんだと思って。明るい時も来てみたい」





訪れた人は（酒田市）「上から流れてくるところとか、自然でいいなと思った。初めて生でライトアップを見たのですごい綺麗だなと思った。心が洗われるというか、勉強とかの疲労が取れるなと」



玉簾の滝のライトアップは来月6日まで行われているという事です。