「なぜ洗濯機…？と思ったけど可愛すぎ♡」一癖がたまらない100均ポーチ

ダイソーで見つけたビニールポーチが、あまりにもユニークなデザインで一目惚れ。海外のドラム式洗濯機のような窓がついた、キュートなひよこ柄♡最初は「なぜ洗濯機…？」と思ったのですが、ぬいぐるみを収納して納得！想像以上に可愛すぎました♡金具が2種類付いていてアレンジの幅も広がり、実用性も抜群です！

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商品情報

商品名：ビニールポーチ（洗濯ひよこ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480964003

海外の洗濯機みたいなゆる可愛いデザイン♡ダイソーのビニールポーチ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ビニールポーチ（洗濯ひよこ）』。さまざまな推し活グッズが並ぶ中、ゆる可愛いデザインから目が離せなくなり購入してみました！

海外のドラム式洗濯機のような窓がついた、キュートなひよこ柄のデザインがポイント。

窓の部分がクリアになっているため、中に入れたものがまるで洗濯機の中で回っているような、コミカルで可愛らしい姿を楽しめます。

最初は「なぜ洗濯機？」と思いましたが、中に小物を入れてみて納得…！想像以上に可愛すぎます♡

お気に入りの小さなぬいぐるみやマスコットなどを入れるのにちょうどいいサイズ。外の汚れやホコリから守りつつ、可愛く持ち運んだりディスプレイしたりできます。

ぬいぐるみ以外にも、カラフルなキャンディや小物を詰め込んで、オリジナルのバックチャームを作るのもいいかもしれません！

ナスカン＆リングでアレンジの幅が広がる！

ナスカンとリングの2種類の金具がついているのも嬉しいポイント！

バッグの持ち手に直接つけたり、さらにお好みのチャームを足してカスタマイズしたりと、アレンジの幅が広がります。

バッグに吊り下げるだけで、お気に入りのアイテムを見せながら持ち運ぶことが可能。ポーチが目に入るたびに、クスッと笑顔になり癒やされます♡

お気に入りのアイテムの持ち運びだけでなく、中に小さなお菓子やメッセージを詰めて、そのままプレゼントできる再利用可能なラッピングとしても活用できますよ。

今回は、ダイソーの『ビニールポーチ（洗濯ひよこ）』をご紹介しました。

価格は220円（税込）で、少しお値段が上がりますが、周りと被らないデザインのため個性を出せておすすめです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。