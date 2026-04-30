【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

雀鳳 全自動麻雀卓 麻雀卓（デジタル表記 牌28mm アルミ脚/ゴールド）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に「雀鳳」ブランドの家庭用全自動麻雀卓が追加された。

セールでは、静音・コンパクト設計の家庭用全自動麻雀卓がラインナップ。筐体カラーや点棒読み込み機能など便利な機能が搭載されている機種、座卓式といったタイプの異なる各種モデルが、期間中割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

雀鳳 全自動麻雀卓（デジタル表記 牌28mm アルミ脚/ゴールド）

最新のデジタル技術を搭載した全自動麻雀卓。ゲーム進行状況をデジタル画面に表示し、見やすさと利便性が向上しており、確認の手間を省き、スムーズな対局をサポートする。

各席にUSBポート充電口が搭載されており、スマートフォンの充電切れを気にせず、長時間の対局を楽しめる。また、麻雀卓本体にスマホホルダーも搭載されている。

雀鳳 全自動麻雀卓（牌28mm ガラス脚/マットブラック）

ボタンひとつで配牌から親決めまですべて自動で行なえる全自動麻雀卓。スムーズなゲーム進行をサポートし、初心者から上級者までストレスなく楽しめる。

雀鳳 全自動麻雀卓（牌33mm ハーフレッグ/ワインレッド）

座卓式の全自動麻雀卓。テーブル脚が低く設計されており、和室や畳の部屋でのゲームにぴったりなモデルとなっている。