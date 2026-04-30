「大人の膝に子どもを乗せて滑り台を滑るのは、一見安全なようで、危険です」と、日本小児救急医学会の公式Xが話題に。



【写真】何が危ないのか？……話題になった実際の投稿

小さな子を一人ですべらせるよりも安全と思われていた行為が、むしろ事故につながるとは？ 医学会に詳しく取材しました。



GWなどのお休みで、家族で公園や遊具があるスポットに出かける機会が増える今の季節。親子でのすべり台で注意したい理由について、「途中で足が側面や段差に引っかかると、大人の体重で足がねじれて骨折することがあります。特に3歳未満では要注意です。一人で安全に滑れるまでは避けましょう」 と説明されています。



注意喚起に、「2歳頃とかめっちゃやってました…」「えっ…こわ…もうやりません」「滑り台を大人と滑る危険さは盲点でした…」「注意喚起ありがとうございます」「ちょうど、滑り台時期なので勉強になります。気をつけます」と、感謝する声が多く上がりました。



それとともに、「股の間に入れればOK」「大人の足の間に子供の足を入れる。手を体の外に出さない。子供は親に抱っこされて安心」「え？子供の足を中に入れればいいだけ」「巻き込んだら止まればいい」などといった、“気を付けてすべれば大丈夫なのでは？”という意見も。



そこで、どういったことが起こりえるのか、対応策などを、兵庫県立尼崎総合医療センター小児科・小児救命救急センターの伊原崇晃先生にお聞きしました。



初めてのすべり台のときは、何を確認したら…？

――大人と子どもが一緒にすべり台をすべって、今までどのような事故が起こりましたか？



「実例としては、大人の膝の上に2歳の子どもを乗せてすべり、途中で足が引っかかったというケースがあります。しばらくすると泣き止むのですが、その後から歩き方がおかしい、足をつきたがらないといった症状が出ます。



診察すると、下腿（膝から足首まで）の骨である脛骨（けいこつ）に、らせん状（ねじれた形）の骨折がありました。ポイントは、痛みが一度落ち着いて見えても、“ねじれ”が入った骨折ではあとから症状がはっきりしてくるという点です」



――事故は何歳台に多いのでしょうか？



「すべり台で起こる脛骨骨折については、米国での研究報告があります。大人の膝の上ですべって骨折した子どもは、14か月〜32か月（平均約20か月）でした（※1）。



そのほかの研究では3歳未満で骨折が多かったとしています（※2）。この年齢（だいたい1〜3歳ごろ）は、骨にまだ柔軟性があり、足に“ねじれ”が加わると骨折しやすい時期です。こうした骨折は Toddler’s fracture（よちよち歩き骨折）と呼ばれます」



―― 「大人の股の間に子どもを挟めば大丈夫では？」という意見がありましたが、それでもやはり危険なのでしょうか？



「はい、危険性は残ります。骨折の典型的なしくみは、子どもの足がすべり台の側面や段差に引っかかり、そこへ後ろから大人の体重が乗って、足がねじれることです。



このことを踏まえると、子どもを股の間に入れていても、大人の足に引っかかる、子どもの足が外に出てしまう、ふいに足先だけが壁面に触れてブレーキになる、といったことが起こりえます。結果として、「ねじれ」が加わる条件が残るため、避けたほうが安全です」



―― カーブなどのある大型スライダーと小さなすべり台で危険性は変わりますか？



「すべり台の大小よりも、足が引っかかるかどうかと、引っかかったときに後ろから体重が乗るかどうかが、リスクを左右します。そのため、基本的には一緒にすべることは避けるのが無難です」



―― 子どもをすべらせてあげたいときはどのように？



「一緒にすべらない代わりに、まずは小さなすべり台で、子どもが一人で安全に滑れるか（座って、足を前に出して、止まれるか）を確認するのが良い方法です。



その際の、服装に関しても、ひも付きの服や長いマフラーなどは、遊具に引っかかる危険性があるので、できれば避けたほうが無難です。



また滑り終わったあとの、出口周りで転倒して手すりに体を強くぶつけると、狭い範囲に力が集中するので、内臓の損傷につながることがあります」



◇ ◇



普段何気なく遊んでいるすべり台。ちょっとした不注意が大けがにつながる可能性があります。子どもの安全を守るためにも、ポイントに気を付けて遊びたいですね。



【参考文献】

（※１）Gaffney JT. Tibia fractures in children sustained on a playground slide. J Pediatr Orthop. 2009 Sep;29(6):606-8. doi: 10.1097/BPO.0b013e3181b2ba2f. PMID: 19700991.

（※2）Jennissen CA, Koos M, Denning G. Playground slide-related injuries in preschool children: increased risk of lower extremity injuries when riding on laps. Inj Epidemiol. 2018 Apr 10;5(Suppl 1):13. doi: 10.1186/s40621-018-0139-x. PMID: 29637487; PMCID: PMC5893512.



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・福尾 こずえ）