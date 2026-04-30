2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。

本日、漫画家 青山剛昌先生が描き下ろした今年のチャリTシャツのデザインを公開。カラーバリエーションは後日発表！

◆デザインは国民的人気作品「名探偵コナン」などを生み出した漫画家・青山剛昌

今年、放送49回目を迎える「24時間テレビ」のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。

ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていきます。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化しています。「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描きます。

これは、誰かを想う、すべての人の物語です。あなたは、誰を想いますか？「家族」という単位から社会を考える「24時間テレビ」です。

今年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した青山先生。今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」について、思いをデザインに込めていただきました。

昨年の「24時間テレビ」において、私たちは青山先生に、番組の象徴であるチャリTシャツのデザインをお願いしました。青山先生がチャリTシャツに強い想いを込めてくださり、「あなたのことを教えて」というテーマの本質を描いていただきました。キャラクターたちが生き生きと話し合うデザインは、多くの視聴者の心に届き、私たち番組スタッフ自身も、改めて「24時間テレビ」が届けるべき「愛」の形を深く考えさせられるきっかけとなりました。

そして今年は「家族」をテーマに掲げる「24時間テレビ」。「家族」とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山先生が長年描き続けてこられた、キャラクター同士が‘血縁’を超えた絆でつながる「名探偵コナン」の世界観そのものだと考えました。

今年のテーマを語るうえで青山先生以上にふさわしい方はいない。昨年から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、歴史的な2年連続のお願いをさせていただきたいと考えました。同一のキャラクター、同一の作者様に2年連続でデザインをお願いすることは、長い「24時間テレビ」の歴史の中でも前例のない試みです。

今年テレビアニメ30周年を迎えた「名探偵コナン」、青山先生と共に、「家族」の物語を、日本中に広げていきたいと願っております。

＜青山剛昌 プロフィール＞

1963年6月21日生まれ、鳥取県出身の漫画家。1986年に『ちょっとまってて』でデビューし、1987年に『まじっく快斗』、1988年に『YAIBA』を発表し、1994年より『名探偵コナン』の連載を開始。同作は世界的な人気を誇り、アニメや映画も大ヒット。1992年『YAIBA』で、2001年『名探偵コナン』で小学館漫画賞受賞。日本漫画界を代表する作家。

◆チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに「名探偵コナン」愛溢れるちゃんみなが就任

今回、チャリTシャツを盛り上げるべく「24時間テレビ」のスペシャルサポーターを務める、アーティストのちゃんみな。10代で「名探偵コナン」に出会って以来、“自分のDNAには名探偵コナンが組み込まれている”と語り、プライベート旅行で鳥取県の「青山剛昌ふるさと館」に足を運ぶほど、作品愛があふれている彼女。先日、“コナン愛”を熱弁する様子がバラエティー番組で放送され大きな反響を呼びました。そんなちゃんみなが今年のチャリTシャツをスペシャルサポーターとして盛り上げます！

現在はアーティスト、プロデューサー、一児の母としても八面六臂の活躍をし、幅広い世代から大きな共感を集めているちゃんみな。「家族」という単位から社会を考える今年の「24時間テレビ」で、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として今を生きる彼女が、みなさんに新たなメッセージを届けます。

◆ちゃんみな コメント

チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。

「名探偵コナン」は私のDNAに組み込まれた、作品です。

自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。

Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました。

＜ちゃんみな プロフィール＞

作詞作曲、トラック制作、ステージ演出などすべてセルフ・プロデュースで行う。

YouTubeでの総再生回数は10億回に迫り、その力強いメッセージとパフォーマンスに大きな支持が集まっている。

2024年に第一子を出産。BMSGとタッグを組み、ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」のプロデューサーを務めた。2025年、同プロジェクトから生まれたガールズグループ・HANAのプロデューサーとしても活躍。自身の活動の幅を広げ続けている。

◆番組概要

■放送日 2026年8月29日（土）、8月30日（日）

■今年のテーマ 「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」

■会場 両国・国技館

■総合司会 内村光良・羽鳥慎一・水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

■スペシャルサポーター ちゃんみな

このほかの出演者は随時発表いたします。