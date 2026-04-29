木村拓哉＆工藤静香の長女・Cocomi、愛犬とカフェでくつろぐ散歩ショットや見事な“ハイタッチ”を披露！
モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは4月29日、自身のInstagramを更新。愛犬とカフェでくつろぐお散歩ショットを披露しました。
【写真】Cocomi、愛犬との“ハイタッチ”
この投稿には、記事執筆時点の29日現在で2万件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】Cocomi、愛犬との“ハイタッチ”
愛犬との“ハイタッチ”もCocomiさんは「沢山撮ってくれたー！ ありがとう」とつづり、9枚の写真を投稿。グレーのスウェットにキャプ帽をかぶったCocomiさんが愛犬を抱っこするショットやカフェでくつろぐ姿など、リラックスした様子が印象的な愛犬とのお散歩ショットを披露しています。
「えととゆったりしてます」18日の投稿では、「えととゆったりしてます」とつづり、愛犬とソファに寝ころぶ様子を写真や動画で投稿しているCocomiさん。Cocomiさんの笑顔やリラックスした様子が印象的です。これからも愛犬とのプライベートショットの投稿が楽しみですね！
(文:福島 ゆき)