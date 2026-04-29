◇パ・リーグ 日本ハム0―3西武（2026年4月29日 ベルーナＤ）

日本ハム・新庄剛志監督（54）は5回のカストロの失策について「あれはもう、達君かわいそうでしたね。ちょっとうまい中学生でも捕れていた。あれはいかん」と、厳しい言葉を発した。

無死一塁から投前の犠打を処理した達の一塁送球をカバーに入ったカストロがポロリ。前日のヒーローがピンチを広げてしまった。

12球団ワーストの26個目の失策。打線も湿りがちで「まあ、今打ててないから、ああいうミスはね、勝ち負けにものすぐ左右されるというか。集中はしてるんでしょうけど。ちょっと教えようがないね、あれは。谷内コーチも。どうやって教えるのか」と内野守備コーチに指導の徹底を求めた。

その後二、三塁となって滝沢の二ゴロをカストロが本塁送球したが、ワンバウンドになって古賀の生還を許した（記録は野選）。

ミスによる失点が重なり、借金4に逆戻り。新庄監督は「送球もね、あれは。あの距離なら、ワンバンじゃなくても投げれたかなと。教えようがないね。それも(苦笑い)」と、お手上げの様子だった。