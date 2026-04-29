栃木SCvs湘南 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](カンセキ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 31 鹿野修平
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 24 田端琉聖
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 17 杉森考起
FW 7 川名連介
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 13 下口稚葉
DF 22 蓑田広大
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 17 田村蒼生
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
MF 5 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 86 加瀬直輝
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 太田修介
監督
長澤徹
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 31 鹿野修平
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
DF 88 内田航平
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 27 永井大士
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 24 田端琉聖
DF 37 木邨優人
MF 17 杉森考起
FW 7 川名連介
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 3 袴田裕太郎
DF 13 下口稚葉
DF 22 蓑田広大
MF 6 武田将平
MF 15 藤井智也
MF 17 田村蒼生
MF 25 奥埜博亮
MF 37 鈴木雄斗
MF 77 石井久継
FW 34 山田寛人
控え
GK 31 真田幸太
MF 5 松本大弥
MF 7 小野瀬康介
MF 16 アルトゥール・シルバ
MF 18 池田昌生
MF 20 石橋瀬凪
MF 86 加瀬直輝
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 28 太田修介
監督
長澤徹