[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第13節](カンセキ)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 31 鹿野修平

DF 25 岩崎博

DF 26 田畑知起

DF 88 内田航平

MF 6 阿部海斗

MF 13 大曽根広汰

MF 27 永井大士

MF 40 食野壮磨

MF 47 吉野陽翔

MF 81 中野克哉

FW 9 近藤慶一

控え

GK 71 猪越優惟

DF 5 柳育崇

DF 24 田端琉聖

DF 37 木邨優人

MF 4 佐藤祥

MF 17 杉森考起

FW 7 川名連介

FW 19 庄司朗

FW 29 矢野貴章

監督

米山篤志

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 3 袴田裕太郎

DF 13 下口稚葉

DF 22 蓑田広大

MF 6 武田将平

MF 15 藤井智也

MF 17 田村蒼生

MF 25 奥埜博亮

MF 37 鈴木雄斗

MF 77 石井久継

FW 34 山田寛人

控え

GK 31 真田幸太

MF 5 松本大弥

MF 7 小野瀬康介

MF 16 アルトゥール・シルバ

MF 18 池田昌生

MF 20 石橋瀬凪

MF 86 加瀬直輝

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

FW 28 太田修介

監督

長澤徹