羊文学、Spotifyにて最新ライブ映像配信スタート。Flagship Tokyoにて特別映像の放映決定も
羊文学が、ライブイベント＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞のパフォーマンス映像がSpotify限定で配信開始となったことをアナウンスした。
＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞は、アジア各国で開催されているSpotify主催のグローバルなライブシリーズだ。2025年に日本初開催となった本イベントには、羊文学のほか、m-flo、Creepy Nuts、サカナクション、ちゃんみな、HANAなど国内音楽シーンを牽引するラインナップが集結した。
今回の配信では、当日のパフォーマンスから「声」「more than words」「Addiction」3曲をピックアップ。ライブならではの臨場感あふれる映像がSpotify限定の特別なコンテンツとして配信される。
◆＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞映像視聴
この限定配信リリースを記念し、本日よりFender Flagship Tokyo（原宿）の屋外大型サイネージにて、ライブ本編を特別に編集した30秒のライブ映像を期間限定で放映が決定した。
映像は、ボーカルギターの塩塚モエカが、自身のシグネイチャーモデルである「Moeka Shiotsuka Jaguar® moni」を手にステージに立つ、ライブのハイライトを凝縮している。また、Fender Flagship Tokyoでは「Moeka Shiotsuka Jaguar® moni」およびシグネイチャーピックが、展示・販売中なので、こちらもぜひチェックしていただきたい。
◾️配信リリース情報
▼Spotify On Stage Performance Video
楽曲：「声」「more than words」「Addiction」
視聴：https://fcls.lnk.to/NiJEAWxT
▼ライブ映像掲出概要
場所： Fender Flagship Tokyo（東京都渋谷区神宮前1-8-10）屋外サイネージ
期間： 4月29日（水・祝）〜
内容： 塩塚モエカ（羊文学）「Spotify on Stage」ライブパフォーマンスダイジェスト映像
※映像は数分おきに放映予定です。
※映像内容は予告なく変更の可能性がございます。
◾️5thフルアルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』12インチアナログレコード
2026年5月20日（水）リリース
予約：https://hitsujibungaku.lnk.to/dontlaughitoff
完全生産限定盤（2枚組）
ＫＳＪＬ-6245 6,600円（税込）
▼収録内容
・SIDE A
01 そのとき
02 いとおしい日々
03 Feel
04 doll
・SIDE B
01 声
02 春の嵐
03 愛について
・SIDE C
01 cure
02 tears
03 ランナー
・SIDE D
01 未来地図2025
02 Burning
03 don’t laugh it out anymore
▼店舗別購入者特典
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナル7インチJK写ステッカー
TOWER RECORDS全店（オンライン含む）・・・ オリジナルポストカード
楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルレコードモチーフコースター
Sony Music Shop ・・・ オリジナルトートバッグ
＜注意事項＞
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・特典絵柄は追ってご案内します。
・上記店舗以外での配布はございませんので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
・上記は全て予定内容となり、予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
◾️ライブフィルム『Hitsujibungaku Asia Tour “いま、ここ (Right now right here.)” at 日本武道館』
2026年4月1日（水）リリース
購入：https://fcls.lnk.to/HTJ_AsiaTourBD
ティザー：http://hitsujibungaku.lnk.to/Budokan_Teaser2
▼プレゼントキャンペーン
https://www.sonymusic.co.jp/artist/hitsujibungaku/info/582252
※先着100人限定でサイン入りクリアファイルをプレゼント
▼形態（全2形態）
通常盤［Blu-ray］
価格：6,050円（税込）
・Blu-ray：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
初回限定盤 [Blu-ray2枚組+グッズ]
価格：8,800円（税込）
・Blu-ray（ディスク1）：Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)” at 日本武道館
・Blu-ray（ディスク2）：「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」 の旅の記録映像
・オリジナルグッズ：内容後日発表
01.そのとき
02.Feel
03.電波の街
04.Addiction
05.いとおしい日々
06.つづく
07.マヨイガ
08.声
09.ランナー
10.OOPARTS
11.mother
12.夜を越えて
13.Burning
14.more than words
15.mild days
16.GO!!!
17.未来地図2025
18.砂漠のきみへ
En.
19.春の嵐
20.光るとき
NIPPON BUDOKAN 9th.Oct.2025/10th.Oct.2025
◾️「Dogs」
2026年3月25日（水）リリース
配信：https://fcls.lnk.to/Dogs
▼Netflixシリーズ『九条の大罪』作品ページ
https://www.netflix.com/九条の大罪
◾️「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」
配信：https://fcls.lnk.to/LifesaTreatWS
◾️＜羊文学 TOUR 2026 “すーーーはーーー”＞
〇2026年9月4日（金）
新潟・新潟テレサ
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：FOB新潟 025-229-5000 https://www.fobkikaku.co.jp/
〇2026年9月6日（日）
宮城・仙台サンプラザホール
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ノースロードミュージック 022-256-1000 https://www.north-road.co.jp/
〇2026年9月11日（金）
京都・ロームシアター京都
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/
〇2026年9月13日（日）
愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：ジェイルハウス 052-936-6041 https://www.jailhouse.jp/
〇2026年9月20日（日）
福岡・福岡サンパレス
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 https://www.kyodo-west.co.jp/
〇2026年9月21日（月・祝）
岡山・岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 https://www.yumebanchi.jp/
〇2026年9月26日（土）
石川 金沢本多の森 北電ホール
OPEN 17:00 START 18:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424 https://www.fobkikaku.co.jp/
〇2026年9月28日（月）
大阪・フェスティバルホール
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com/
〇2026年10月1日（木）
北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥7,500
問い合わせ先：SMASH EAST 011-261-5569 https://www.smash-jpn.com/
〇2026年11月10日（火）
東京・国立代々木競技場 第一体育館
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥8,800
問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/
〇2026年11月11日（水）
東京・国立代々木競技場 第一体育館
OPEN 18:00 START 19:00
指定席 :￥8,800
問い合わせ先：SMASH 03-3444-6751 https://www.smash-jpn.com/
【チケット情報】
チケット代：全席指定：￥7,500（税込）
国立代々木競技場 第一体育館公演チケット代：全席指定：￥8,800（税込）
関連リンク
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