【Tokai Talbo】（紅睡蓮 イハラトヲイ 19歳と11ヶ月）

以前、大量のTalboを掲載して頂いたものです。

あの日から4本も増え、現在八本になりました。そしてなんと大尊敬している、元有頂天のハッカイ氏から当時使用していた銀色のTalboを譲り受けました。

純正の青いハードケースを開けてみると、中には憧れていたあのTalboが！

ただ、パーツはほぼない抜け殻状態で、ブリッジ周辺はハッカイ氏がフロイドローズを載せようとして失敗した跡が痛々しく残っていました。そこにちょうど良く少し前にジャンクで購入した黒の初期Talboがあったため、そこからパーツを分捕り、組み上げることにしました。

正にTalbo依存症というわけなんです。その後もA-100Dの黒をもう1本買ってしまいましたし…

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前回投稿頂いた時には、【俺の楽器・私の愛機】コーナーを暴走するにふさわしい素晴らしくヤベぇ中毒者が表れたと小躍りしたものですが、あれから半年も経っていないのに中毒症状は深化していたようで、見たことない底なし沼でキャッキャ泳ぎ回る様子が新たに投下されました。全国のギタリストたちよ、19歳の少年にひれ伏し給え。この調子だと、後にも先にもここだけという世界随一のタルボ・ミュージアムができますね。合掌。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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