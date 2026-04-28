「映画みたい」「レジェンドいた」「久保多いね」三笘、伊東、堂安ら日本代表選手がMVリアクションに挑戦!!
日本サッカー協会(JFA)公式YouTubeチャンネルで28日、アディダス社が手がけた日本代表公式ユニフォームソング『綺羅』のミュージックビデオのリアクション動画が公開された。第1回ではMF伊東純也、MF三笘薫、MF堂安律、DF伊藤洋輝、DF菅原由勢、MF中村敬斗の6選手が実際のMVを見ながら和気藹々と感想を口にしている。
『綺羅』は人気女性シンガーAdoによる楽曲。22日に配信リリースされ、27日にMVが公開された。MVは架空のワールドカップ決勝戦が舞台となったアニメーションで構成されており、日本代表選手をモチーフにしたキャラクターが圧倒的な力を持つモンスターと化した強豪国と戦う演出となっている。
28日に公開されたリアクション動画には日本代表の6選手が出演。スタジオに設置された日本代表選手をモチーフとしたキャラクターのステッカーに菅原が興味を示すと、「最近シール帳流行ってるよね?」(堂安)、「嘘つけ」(菅原)、「マジマジマジ」(伊藤)と流行の話題が始まり、各選手のビジュアルには「タキ(南野拓実)だけ美化されている(笑)」「綺世の太ももの太さどう?」とジョーク混じりの注文が飛んだ。
MVの再生が始まると、選手たちは「グラフィックがいいっすね」「レジェンドいたね」「敵が強くなるんな」「いろんな人が見てるってことか」「映画みたい」と演出面に興味津々。徐々に「俺の登場シーン少ない」「久保(建英)多いね」「タケとタキのミュージックビデオや」といった冗談も飛び出すなど、明るいムードでMV中の戦いの行方を見守っていた。
第2弾ではDF谷口彰悟、FW前田大然、GK早川友基、FW町野修斗、MF藤田譲瑠チマ、GK鈴木彩艶も登場。同じくMVリアクションやアフタートークを行っている。
『綺羅』は人気女性シンガーAdoによる楽曲。22日に配信リリースされ、27日にMVが公開された。MVは架空のワールドカップ決勝戦が舞台となったアニメーションで構成されており、日本代表選手をモチーフにしたキャラクターが圧倒的な力を持つモンスターと化した強豪国と戦う演出となっている。
MVの再生が始まると、選手たちは「グラフィックがいいっすね」「レジェンドいたね」「敵が強くなるんな」「いろんな人が見てるってことか」「映画みたい」と演出面に興味津々。徐々に「俺の登場シーン少ない」「久保(建英)多いね」「タケとタキのミュージックビデオや」といった冗談も飛び出すなど、明るいムードでMV中の戦いの行方を見守っていた。
第2弾ではDF谷口彰悟、FW前田大然、GK早川友基、FW町野修斗、MF藤田譲瑠チマ、GK鈴木彩艶も登場。同じくMVリアクションやアフタートークを行っている。