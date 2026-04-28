『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「車で店に突っ込み“トレカ窃盗” 大胆犯行の一部始終 2人逃走」についてお伝えします。

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28日午前4時ごろ、カード販売店の防犯カメラが捉えたのは、シャッターが閉まった店の入り口に、何かがぶつかる様子です。その、およそ30秒後、店内に響き渡る衝撃音。突っ込んできたのは、車でした。

そして、壊されたシャッターの隙間から2人組が侵入。一人が右手の拳でガラスケースを割りまくり、もう一人はトレーディングカードを次々とカバンの中へ。“トレカ窃盗”です。

手当たり次第カードを盗む大胆な犯行。店に侵入してからわずか1分で、2人組は再びシャッターの隙間から去って行きました。

警察や店によりますと、28日午前4時ごろ、大阪市浪速区のカード販売店で何者かがトレーディングカードを盗んだということです。

神谷果歩記者（読売テレビ）

「車が突っ込んだシャッターは大きく曲がっていて、あたりにはガラスが散乱しています」

当時、店は営業しておらず、従業員もいませんでしたが、被害額は100万円を超えるとみられます。

店員

「これだけ対策していて、シャッターしてても窃盗に入られるなら、また直すんですけど、シャッターとドア。また入られるんじゃないかという心配と不安もあります」

警察は窃盗事件として捜査しています。