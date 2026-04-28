M!LKが2025年12月から2026年2月にかけて開催したアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”＞の模様が、DVD & Blu-ray作品として7月22日(水)にリリースされることが決定した。

本作には、2025年12月6日・7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、2026年1月17日・18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA、さらに2月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演まで、全8公演・約6万人を動員した圧巻のツアーの模様を収録。今春のセンバツ高校野球入場行進曲に選ばれた「イイじゃん」、ストリーミング累計1億回再生を突破した大ヒット曲「好きすぎて滅！」、そして最新両A面シングル「爆裂愛してる」を初披露したファイナル公演の熱狂と感動を余すことなく収めた、まさに“決定版”ともいえるライブ映像作品となっている。

さらに初回限定盤には、100ページにおよぶ豪華フォトブックレットやソロアナザージャケットを封入。加えて、ツアー全公演に完全密着したドキュメンタリー映像を収録し、ステージの裏側やメンバーの素顔に迫る貴重な内容を楽しむことができる。

一方、通常盤にはファン待望の“推しカメラ映像”を収録。メンバーそれぞれにフォーカスした5曲を収め、ここでしか見ることのできない臨場感あふれるパフォーマンスを堪能できる。

■DVD & Blu-ray『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

2026年7月22日(水)発売 初回限定盤（Blu-ray+Photobook）VIZL-2539／￥9,350(税込)

初回限定盤（DVD+Photobook）VIZL-2540／￥9,350(税込)

通常盤（Blu-ray）VIXL-523／￥8,250(税込)

通常盤（DVD）VIBL-1219〜20／￥8,250(税込) ご予約はこちら：https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/SMILEPOP/ 【LIVE Blu-ray / DVD】 ※初回限定盤＆通常盤共通

01​. Love Drive

02​. ブルーシャワー

03​. HIKARI

04​. SAY YEAH

05​. Aiシャンデリア

06​. チラチLOVE

07​. シアワシェイク

08​. We’re Here!!!

09​. labyrinth

10​. energy

11​. 男子スイーツ部発足します

12​. エビバディグッジョブ！

13​. 好きすぎて滅！

14​. おもちゃのつるぎ

15​. 晴れのち曇り時々虹

16​. イイじゃん

17​. wan

18​. Kiss Plan

19​. Bad Liar

20​. アオノオト

21​. ハピダン

22​. Goin’ Down

23​. 爆裂愛してる [ENCORE]

EN1​. テレパシー

EN2​. イイじゃん

EN3​. 好きすぎて滅！ 【Blu-ray / DVD初回限定盤仕様】

・ツアー全公演に密着した”Documentary of M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」 “を収録。

・特製フォトブックレット（全100ページ/フルカラー）

・ソロアナザージャケット封入（ランダム）

・豪華スリーブ仕様 【Blu-ray / DVD通常盤仕様】

・推しカメラ映像

※1メンバーにつき1曲。収録曲は後日発表いたします。 M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定ソロアクリルスタンドセット商品

DVD / Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」発売を記念して、M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンドセットを期間限定で予約販売いたします。

・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋初回生産限定Blu-ray：￥11,000(税込)

・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋初回生産限定DVD：￥11,000(税込)

・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋通常盤Blu-ray：￥9,900(税込)

・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋通常盤DVD：￥9,900(税込)

※ソロアクリルスタンドは、全５種から商品１点につき１種お選びいただけます。 【特典情報】

▼FC限定特典

★M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定特典

FC限定特典付セット商品をVICTOR ONLINE STOREにて販売いたします。

ソロライブ写真(L版サイズ／メンバー選択可能)や、さらに抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)には、【直筆お名前&サイン入りソロライブ写真】が当たります！

・予約期間：2026年5月24日(日)23:59まで ▼早期セット予約特典（EC限定特典）

対象オンラインストアにて、Blu-ray & DVD「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!” 」を受付期間中に下記対象商品をセットでご予約いただいた方に、『特製A5クリアファイル』をプレゼントいたします。

・予約期間：2025年5月24日(日)23:59まで ▼早期予約特典 『ジャケット絵柄ステッカー』

対象チェーン店・オンラインストアにて、Blu-ray & DVD「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!” 」を受付期間中にご予約いただいた方に、Blu-ray/DVD共通で「初回限定盤」、「通常盤」それぞれの＜ジャケット絵柄ステッカー＞をプレゼントいたします。

・予約期間：2025年5月24日(日)23:59まで ▼オリジナル特典

下記チェーン店舗、オンラインストアにてBlu-ray ＆ DVD「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!” 」をお買い上げの方に、＜店舗別ライブ写真トレカ（6タイプ）＞を先着でプレゼントいたします。 ・対象店舗内容

■VICTOR ONLINE STORE：＜全員＞ライブ写真トレカ

■楽天ブックス：＜山中柔太朗＞ライブ写真トレカ

■セブンネットショッピング：＜塩粼太智＞ライブ写真トレカ

■Amazon：＜曽野舜太＞ライブ写真トレカ

■HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：＜佐野勇斗＞ライブ写真トレカ

■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：＜吉田仁人＞ライブ写真トレカ

■＜M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”＞

2026年09月26日(土)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年09月27日(日)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年10月24日(土)：宮城ゼビオアリーナ仙台

2026年10月25日(日)：宮城・ゼビオアリーナ仙台

2026年11月21日(土)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年11月22日(日)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年12月12日(土)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月13日(日)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月25日(金)：大阪・⼤阪城ホール

2026年12月26日(土)：大阪・⼤阪城ホール

2027年01月15日(金)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月16日(土)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月17日(日)：神奈川・横浜アリーナ 特設サイト：https://sd-milk.com/pages/shakarikirevolution