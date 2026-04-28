M!LK、アリーナツアー2025-2026＜SMILE POP!＞が映像作品化
M!LKが2025年12月から2026年2月にかけて開催したアリーナツアー＜M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”＞の模様が、DVD & Blu-ray作品として7月22日(水)にリリースされることが決定した。
本作には、2025年12月6日・7日の兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、2026年1月17日・18日の愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールA、さらに2月10日・11日の東京・国立代々木競技場第一体育館公演まで、全8公演・約6万人を動員した圧巻のツアーの模様を収録。今春のセンバツ高校野球入場行進曲に選ばれた「イイじゃん」、ストリーミング累計1億回再生を突破した大ヒット曲「好きすぎて滅！」、そして最新両A面シングル「爆裂愛してる」を初披露したファイナル公演の熱狂と感動を余すことなく収めた、まさに“決定版”ともいえるライブ映像作品となっている。
さらに初回限定盤には、100ページにおよぶ豪華フォトブックレットやソロアナザージャケットを封入。加えて、ツアー全公演に完全密着したドキュメンタリー映像を収録し、ステージの裏側やメンバーの素顔に迫る貴重な内容を楽しむことができる。
一方、通常盤にはファン待望の“推しカメラ映像”を収録。メンバーそれぞれにフォーカスした5曲を収め、ここでしか見ることのできない臨場感あふれるパフォーマンスを堪能できる。
■DVD & Blu-ray『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』
2026年7月22日(水)発売
初回限定盤（Blu-ray+Photobook）VIZL-2539／￥9,350(税込)
初回限定盤（DVD+Photobook）VIZL-2540／￥9,350(税込)
通常盤（Blu-ray）VIXL-523／￥8,250(税込)
通常盤（DVD）VIBL-1219〜20／￥8,250(税込)
ご予約はこちら：https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/SMILEPOP/
【LIVE Blu-ray / DVD】 ※初回限定盤＆通常盤共通
01. Love Drive
02. ブルーシャワー
03. HIKARI
04. SAY YEAH
05. Aiシャンデリア
06. チラチLOVE
07. シアワシェイク
08. We’re Here!!!
09. labyrinth
10. energy
11. 男子スイーツ部発足します
12. エビバディグッジョブ！
13. 好きすぎて滅！
14. おもちゃのつるぎ
15. 晴れのち曇り時々虹
16. イイじゃん
17. wan
18. Kiss Plan
19. Bad Liar
20. アオノオト
21. ハピダン
22. Goin’ Down
23. 爆裂愛してる
[ENCORE]
EN1. テレパシー
EN2. イイじゃん
EN3. 好きすぎて滅！
【Blu-ray / DVD初回限定盤仕様】
・ツアー全公演に密着した”Documentary of M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」 “を収録。
・特製フォトブックレット（全100ページ/フルカラー）
・ソロアナザージャケット封入（ランダム）
・豪華スリーブ仕様
【Blu-ray / DVD通常盤仕様】
・推しカメラ映像
※1メンバーにつき1曲。収録曲は後日発表いたします。
M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定ソロアクリルスタンドセット商品
DVD / Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」発売を記念して、M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンドセットを期間限定で予約販売いたします。
・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋初回生産限定Blu-ray：￥11,000(税込)
・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋初回生産限定DVD：￥11,000(税込)
・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋通常盤Blu-ray：￥9,900(税込)
・「爆裂愛してる」ソロアクリルスタンド(1種)＋通常盤DVD：￥9,900(税込)
※ソロアクリルスタンドは、全５種から商品１点につき１種お選びいただけます。
【特典情報】
▼FC限定特典
★M!LK公式ファンクラブ ”PREMIUM MILK” 限定特典
FC限定特典付セット商品をVICTOR ONLINE STOREにて販売いたします。
ソロライブ写真(L版サイズ／メンバー選択可能)や、さらに抽選で50名様(各メンバー10名様ずつ)には、【直筆お名前&サイン入りソロライブ写真】が当たります！
・予約期間：2026年5月24日(日)23:59まで
▼早期セット予約特典（EC限定特典）
対象オンラインストアにて、Blu-ray & DVD「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!” 」を受付期間中に下記対象商品をセットでご予約いただいた方に、『特製A5クリアファイル』をプレゼントいたします。
・予約期間：2025年5月24日(日)23:59まで
▼早期予約特典 『ジャケット絵柄ステッカー』
対象チェーン店・オンラインストアにて、Blu-ray & DVD「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!” 」を受付期間中にご予約いただいた方に、Blu-ray/DVD共通で「初回限定盤」、「通常盤」それぞれの＜ジャケット絵柄ステッカー＞をプレゼントいたします。
・予約期間：2025年5月24日(日)23:59まで
▼オリジナル特典
下記チェーン店舗、オンラインストアにてBlu-ray ＆ DVD「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!” 」をお買い上げの方に、＜店舗別ライブ写真トレカ（6タイプ）＞を先着でプレゼントいたします。
・対象店舗内容
■VICTOR ONLINE STORE：＜全員＞ライブ写真トレカ
■楽天ブックス：＜山中柔太朗＞ライブ写真トレカ
■セブンネットショッピング：＜塩粼太智＞ライブ写真トレカ
■Amazon：＜曽野舜太＞ライブ写真トレカ
■HMV全国各店 / HMV & BOOKS online：＜佐野勇斗＞ライブ写真トレカ
■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：＜吉田仁人＞ライブ写真トレカ
■「アイドルパワー」
主要ストリーミングサービス・ダウンロードサイトにて配信中
https://MILK.lnk.to/IDOLPOWER
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX
■＜M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”＞
2026年09月26日(土)：福岡・マリンメッセ福岡B館
2026年09月27日(日)：福岡・マリンメッセ福岡B館
2026年10月24日(土)：宮城ゼビオアリーナ仙台
2026年10月25日(日)：宮城・ゼビオアリーナ仙台
2026年11月21日(土)：神奈川・ぴあアリーナMM
2026年11月22日(日)：神奈川・ぴあアリーナMM
2026年12月12日(土)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA
2026年12月13日(日)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA
2026年12月25日(金)：大阪・⼤阪城ホール
2026年12月26日(土)：大阪・⼤阪城ホール
2027年01月15日(金)：神奈川・横浜アリーナ
2027年01月16日(土)：神奈川・横浜アリーナ
2027年01月17日(日)：神奈川・横浜アリーナ
特設サイト：https://sd-milk.com/pages/shakarikirevolution
関連リンク
◆M!LK オフィシャルサイト
◆M!LK オフィシャルX
◆M!LK オフィシャルInstagram
◆M!LK オフィシャルTikTok
◆M!LK オフィシャルYouTubeチャンネル