夏の果物オンステージ！ヒルトン京都でスイーツビュッフェ「サマーフルーツアイドル」
【女子旅プレス＝2026/04/28】ヒルトン京都では、夏の旬フルーツ、マンゴー・メロン・ピーチを主役にしたスイーツビュッフェ「サマーフルーツアイドル 〜SUMMER FRUIT IDOLS〜」を、2026年5月15日（金）〜8月30日（日）までの金・土・日・祝日およびお盆期間限定で開催する。
【写真「サマーフルーツアイドル」提供スイーツの数々
今回のビュッフェでは、旬のフルーツが放つ瑞々しさ、弾けるようなジューシーさ、そして舌の上でとろけるなめらかな口どけ、その魅力を余すことなく表現。パティシエオリジナルのかき氷は期間ごとに主役のフルーツが入れ替わる心躍る構成となっている。
ビュッフェ台を彩るスイーツは、各フルーツの魅力を最大限に引き出した品々が並ぶ。濃厚な甘みとココナッツが香る「マンゴーとココナッツのエクレア」や、なめらかなホワイトチョコクリームと合わせた上品な「メロンとホワイトチョコレートのタルト」が登場。さらに、地酒のまろやかな香りを生地に染み込ませた大人向けの「桃と日本酒のババ」や、ベリーコンポートがアクセントの「ピーチボール」など、パティシエの卓越した技が光る逸品が揃う。
ライブステーションで提供される特製かき氷は、主役となるフルーツが期間ごとに交代する。5月15日から6月21日までは第1弾としてマンゴーが登場。「ふるふるマンゴー」をはじめ、ヨーグルトやココナッツクリームを合わせた3種を提供する。続く6月26日から7月26日までの第2弾はメロンが主役に。芳醇な蜂蜜クリームや和風のわらび餅、ゆずソースを用いた爽やかな味わいが楽しめる。そして7月31日から8月30日までの第3弾ではとろける甘さのピーチがフィナーレを飾る。ラズベリークリームやバニラクリームを重ねた、華やかで上品なかき氷がラインアップされている。
甘いスイーツの合間に嬉しいセイボリー（軽食）も充実。マンゴーピューレとココナッツミルクで煮込んだ「豆腐イエローカレー」をはじめ、自由に具材をトッピングできる「ブルスケッタステーション」を用意。また、フレッシュメロンにモッツァレラチーズと生ハムを合わせた爽やかなカプレーゼサラダなど、旬のフルーツを取り入れた夏らしい多彩なメニューも味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年5月15日（金）〜8月30日（日）の金・土・日・祝日のみ
※2026年8月7日（金）〜16日（日）は毎日開催
時間：15:00〜16:30 (L.O.)
場所：オールデイダイニング「テオリ」（ホテル1階）
料金：大人 5,800円／6〜11歳 2,900円／5歳以下 無料 ※要予約 ※税・サービス料込み
住所：京都市中京区下丸屋町416番地
アクセス：京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅から徒歩約2分
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【写真「サマーフルーツアイドル」提供スイーツの数々
◆ヒルトン京都の新作スイーツビュッフェ
今回のビュッフェでは、旬のフルーツが放つ瑞々しさ、弾けるようなジューシーさ、そして舌の上でとろけるなめらかな口どけ、その魅力を余すことなく表現。パティシエオリジナルのかき氷は期間ごとに主役のフルーツが入れ替わる心躍る構成となっている。
◆ビュッフェ台が夏フルーツたちのステージに
ビュッフェ台を彩るスイーツは、各フルーツの魅力を最大限に引き出した品々が並ぶ。濃厚な甘みとココナッツが香る「マンゴーとココナッツのエクレア」や、なめらかなホワイトチョコクリームと合わせた上品な「メロンとホワイトチョコレートのタルト」が登場。さらに、地酒のまろやかな香りを生地に染み込ませた大人向けの「桃と日本酒のババ」や、ベリーコンポートがアクセントの「ピーチボール」など、パティシエの卓越した技が光る逸品が揃う。
ライブステーションで提供される特製かき氷は、主役となるフルーツが期間ごとに交代する。5月15日から6月21日までは第1弾としてマンゴーが登場。「ふるふるマンゴー」をはじめ、ヨーグルトやココナッツクリームを合わせた3種を提供する。続く6月26日から7月26日までの第2弾はメロンが主役に。芳醇な蜂蜜クリームや和風のわらび餅、ゆずソースを用いた爽やかな味わいが楽しめる。そして7月31日から8月30日までの第3弾ではとろける甘さのピーチがフィナーレを飾る。ラズベリークリームやバニラクリームを重ねた、華やかで上品なかき氷がラインアップされている。
甘いスイーツの合間に嬉しいセイボリー（軽食）も充実。マンゴーピューレとココナッツミルクで煮込んだ「豆腐イエローカレー」をはじめ、自由に具材をトッピングできる「ブルスケッタステーション」を用意。また、フレッシュメロンにモッツァレラチーズと生ハムを合わせた爽やかなカプレーゼサラダなど、旬のフルーツを取り入れた夏らしい多彩なメニューも味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■サマーフルーツアイドル 〜SUMMER FRUIT IDOLS〜
期間：2026年5月15日（金）〜8月30日（日）の金・土・日・祝日のみ
※2026年8月7日（金）〜16日（日）は毎日開催
時間：15:00〜16:30 (L.O.)
場所：オールデイダイニング「テオリ」（ホテル1階）
料金：大人 5,800円／6〜11歳 2,900円／5歳以下 無料 ※要予約 ※税・サービス料込み
■ヒルトン京都
住所：京都市中京区下丸屋町416番地
アクセス：京都市営地下鉄東西線「京都市役所前」駅から徒歩約2分
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