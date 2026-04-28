キタニタツヤが、2026年5月29日から8月12日まで東京・上野の森美術館で開催する「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」東京展として、イメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろしたことを明らかにした。

本楽曲は、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品から着想を得て、本展のために制作されたオリジナル楽曲となっている。本展のスポット映像内で一部を聴くことができるので、ぜひチェックしてみてほしい。

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◾️キタニタツヤ コメント

ゴッホの作品をいくつも眺めたその後に「ところで自分はどんな人間なんだろう」と考えた。

度々自分が惨めに思えること、くだらないことで時折頭が腫れ上がること、綺麗なもので処理する情報を飽和させていると少し楽なこと。

絵画鑑賞は「色のついた鏡」かもしれない。ゴッホという色のついた鏡越しに見えた自分の姿を歌にした。展示に行く皆さんにとっても、鏡としてのゴッホが僕とは全く違う色で立ち現れてくるんだろう。この曲はその際の触媒になれば。

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◾️大ゴッホ展 夜のカフェテラス 会 期｜2026年5月29日（金）〜2026年8月12日（水）

会 場｜上野の森美術館

開館時間｜日〜木曜日9:00〜17:30、金・土・祝日9:00〜19:00 ※入館は閉館の30分前まで

休 館 日｜なし

主 催｜産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館

特別協力｜クレラー=ミュラー美術館

後援｜オランダ王国大使館

協賛｜大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社

協力｜KLMオランダ航空

企画｜ハタインターナショナル

お問合せ｜050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00〜20:00）

東京展公式サイト｜https://grand-van-gogh-tokyo.com/

東京展公式X｜@gvangogh_tokyo

東京展公式Instagram｜@grandvangogh_tokyo

◾️「れびてーしょん」

配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW

※TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ