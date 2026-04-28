キタニタツヤ、「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」東京展のイメージソングとして書き下ろした新曲「肺魚」を発表
キタニタツヤが、2026年5月29日から8月12日まで東京・上野の森美術館で開催する「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」東京展として、イメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろしたことを明らかにした。
本楽曲は、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品から着想を得て、本展のために制作されたオリジナル楽曲となっている。本展のスポット映像内で一部を聴くことができるので、ぜひチェックしてみてほしい。
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◾️キタニタツヤ コメント
ゴッホの作品をいくつも眺めたその後に「ところで自分はどんな人間なんだろう」と考えた。
度々自分が惨めに思えること、くだらないことで時折頭が腫れ上がること、綺麗なもので処理する情報を飽和させていると少し楽なこと。
絵画鑑賞は「色のついた鏡」かもしれない。ゴッホという色のついた鏡越しに見えた自分の姿を歌にした。展示に行く皆さんにとっても、鏡としてのゴッホが僕とは全く違う色で立ち現れてくるんだろう。この曲はその際の触媒になれば。
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◾️大ゴッホ展 夜のカフェテラス
会 期｜2026年5月29日（金）〜2026年8月12日（水）
会 場｜上野の森美術館
開館時間｜日〜木曜日9:00〜17:30、金・土・祝日9:00〜19:00 ※入館は閉館の30分前まで
休 館 日｜なし
主 催｜産経新聞社、TBS、TBSグロウディア、博報堂、上野の森美術館
特別協力｜クレラー=ミュラー美術館
後援｜オランダ王国大使館
協賛｜大和証券グループ、大和ハウス工業、JR東日本、eBay Japan合同会社
協力｜KLMオランダ航空
企画｜ハタインターナショナル
お問合せ｜050-5541-8600（ハローダイヤル／9:00〜20:00）
東京展公式サイト｜https://grand-van-gogh-tokyo.com/
東京展公式X｜@gvangogh_tokyo
東京展公式Instagram｜@grandvangogh_tokyo
◾️「れびてーしょん」
配信：https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW
※TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ
◾️TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』
▼放送情報
TOKYO MX：毎週土曜24:30〜
BS11：毎週土曜24:30〜
群馬テレビ：毎週土曜24:30〜
とちぎテレビ：毎週土曜24:30〜
WOWOW：毎週火曜24:00〜（全話無料放送）
▼配信情報
ABEMAにて毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信
ほか各配信プラットフォームにて順次配信
▼スタッフ
原作：WSS playground
監督：中島政興（Yostar Pictures）
原案・シナリオ・監修：nyalra
キャラクター原案：お久しぶり
メインキャラクターデザイン：西海賢嗣、武井紅璃、清水海都
美術監督：林 竜太
3DCGアーティスト：丸本 薫、酒井 夢、片野太輔
色彩設計：近藤直登
特技デザイン：テイラーアニメーション
編集：柳 圭介,ACE
撮影監督：呉 健弘
音楽：DÉ DÉ MOUSE、原口沙輔、Aiobahn ＋81
音響監督：郷 文裕貴
音響効果：上野 励
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
制作統括：稲垣亮祐
プロデュース：木村吉隆
アニメーション制作：Yostar Pictures
▼主題歌
オープニングテーマ：Aiobahn ＋81「INTERNET ANGEL」（アニプレックス）
エンディングテーマ：キタニタツヤ「れびてーしょん」（Echoes）
▼キャスト
超絶最かわてんしちゃん
パープル・ロリポップ：川口莉奈
獄薔薇美血華：椎名桜月
禰󠄀智禍さま：星希成奏
かちぇ：永瀬アンナ
あめちゃん
▼イントロダクション
最強の配信者を目指す承認欲求強めな女の子と、彼女を支える「ピ」の30日間を描いたマルチエンディングアドベンチャー『NEEDY GIRL OVERDOSE』。2022年1月にSteam配信にてリリースされた本作は、累計300万本ダウンロードを記録。関連楽曲の再生数は4億回を突破し、インターネットカルチャーを代表するインディーゲームとなった。
そして2026年4月。この混沌とした令和のインターネットを照らす、一筋の光となった女の子──「超絶最かわてんしちゃん」、通称「超てんちゃん」が、遂にテレビアニメデビュー。
アニメーション制作は『アークナイツ』、『ブルーアーカイブ』を手がけるYostar Pictures。監督は『ブルーアーカイブ』や『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』の絵コンテ・演出、そして『NEEDY GIRL OVERDOSE』ショートアニメを手がけてきた中島政興（Yostar Pictures所属）が担当し、アニメーション独自の物語とキャラクターを描き出す。
世界を魅了した“インターネット・エンジェル”のアニメが、幕をあける。
▼Info
公式サイト：https://needygirl-anime.com
X：https://x.com/needygirl_anime 推奨タグ：#ニディガ
TikTok：@needygirl_anime
©WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT