NewJeans（ニュージーンズ）復活が、可視化してきた？ 韓国の多くのメディアが28日までに、現在活動休止中の同グループが、動きだした可能性があることを報じた。

エキスポーツは27日「カムバックに向けた新曲のレコーディングを行ったのでは？」のタイトル、スポTVニュースは28日に「復活説がささやかれる…コペンハーゲンのスタジオで（所属事務所）ADOR（アドア）の予約が確認された」の見出しで報じた。

今月、HAERIN（ヘリン、19）とHYEIN（ヘイン、18）が、デンマーク・コペンハーゲンのショップで目撃された。12日に中国のSNSに現地でファンが取った目撃写真がアップされ、話題となった。14日にはADORが「メンバーがスタッフとともにコペンハーゲンを訪れたことは事実」と認めたが、具体的な理由は明かさなかった。また、同地にHANNI（ハニ、21）もいたことが明らかになった。

ところが25日、コペンハーゲンに位置する録音・ミキシングスタジオの公式ホームページに、予約者名が記載されたスケジュール表が公開された。その日程には「ADOR＼LL」という名称で、今月13日から17日までの5日間、スタジオが予約されていたことが確認された。

メンバーが同地で目撃されたのと同じ時期に、予約名にADORが含まれているスケジュール表が公開されたことで、一部のファンの間で「NewJeansの新アルバムの録音が行われたのではないか」という推測が浮上した。

エキスポーツは「NewJeans復帰が確定した3人のメンバーが海外で同時に目撃され、当時から復帰を見据えたスケジュールではないかという見方が出た。その後、コペンハーゲンのスタジオ予約の状況まで加わり、活動再開の合図になるのか、世界のファンの関心が集まっている」と伝えた。