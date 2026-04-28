俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5月3日、第17話「小谷落城」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

武田信玄（郄嶋政伸）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻し、三方ヶ原で迎え撃った徳川家康（松下洸平）は大敗。足利義昭（尾上右近）も京で挙兵し、織田信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、何故か急に武田軍が撤退。義昭は後ろ盾を失う。信長は危機を脱し、浅井・朝倉攻めを再開。浅井長政（中島歩）は進退窮まり、小谷城に籠城。木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は何とか市（宮崎あおい）らを救い出したいが…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

ミュージカル「レ・ミゼラブル」など舞台を中心に活躍し、テレビ朝日「科捜研の女」シリーズの刑事・蒲原勇樹役などでも知られる俳優の石井一彰が今月26日、自身のSNSを更新し「山県昌景役で出演します」と大河初出演を報告。「本当に幸せな時間でした。よろしくお願いします！」と撮影を振り返った。

第15話（4月19日）の「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）で単騎突入に成功し、信長の眼前まで迫った浅井家重臣・遠藤直経役を好演した伊礼彼方らに続くミュージカル俳優の起用となる。

山県昌景は武田信玄の懐刀で“戦国最強”武田軍の騎馬隊「赤備え」を率いた猛将。2023年の大河「どうする家康」で俳優の橋本さとし（信玄役は阿部寛）が好演したのも記憶に新しい。今回はどのように描かれるのか、注目される。